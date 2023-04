Tadeu Schmidt exibe detalhe da decoração de sua casa

Em foto nas redes sociais, Tadeu Schmidt revela como é uma parte da decoração da sala de estar de sua casa

O apresentador Tadeu Schmidt (48) encantou seus fãs ao mostrar uma parte da decoração de sua casa nas redes sociais. De forma espontânea, o comunicador revelou como é uma parte da decoração da sala de estar.

Ele posou sentado em uma poltrona de couro e madeira em uma tarde ensolarado antes de ir para os estúdios da Globo para mais uma noite de eliminação no BBB 23, da Globo. Ao fundo da imagem, ele exibiu as outras poltronas do ambiente, a parede com ripas de madeira e boiserie e também um quadro colorido.

Na legenda, ele contou que estava ali para escrever o seu discurso para a eliminação no 13º paredão do Big Brother Brasil. “Aqui estou eu, mais uma vez, escrevendo... Algum recado para Bruna, Fred e Sarah?”, disse ele.

Filha de Tadeu Schmidt exibe novo visual

Filha do apresentador Tadeu Schmidt (48), a jovem atriz Valentina Schmidt (20) está com novo visual! Ela revelou que fez uma transformação radical no cabelo. A artista deu adeus para o cabelo comprido, que já estava abaixo dos ombros, e aderiu ao corte mais curto.

Nas redes sociais, ela mostrou fotos do seu novo visual e ainda brincou: “Dessa vez não foram só as pontas”. Nos comentários, os fãs aprovaram a transformação. “Ficou muito linda”, disse um seguidor. “Arrasou!”, declarou outro. “Tá radiante”, comentou mais um.

Vale lembrar que Valentina está apaixonada! Há pouco tempo, ela comemorou o seu primeiro ano de namoro com o estudante de Psicologia Chistiano Donnelly Vaz. "Um ano. 365 dias. 525600 minutos com você! Obrigada por ser o melhor companheiro do mundo e por cada alegria que você me traz todos os dias. Feliz dia 7 pra gente", disse Valentina ao legendar o post, em que também cita a música I Will, dos Beatles.