Filha de Tadeu Schmidt faz mudança radical no cabelo: 'Não foram só as pontas'

Filha de Tadeu Schmidt, Valentina Schmidt passa a tesoura no cabelo e aparece com os fios curtinhos em novas fotos

Filha do apresentador Tadeu Schmidt (48), a jovem atriz Valentina Schmidt (20) está com novo visual! Nesta quinta-feira, 2, ela revelou que fez uma transformação radical no cabelo. A artista deu adeus para o cabelo comprido, que já estava abaixo dos ombros, e aderiu ao corte mais curto.

Nas redes sociais, ela mostrou fotos do seu novo visual e ainda brincou: “Dessa vez não foram só as pontas”. Nos comentários, os fãs aprovaram a transformação. “Ficou muito linda”, disse um seguidor. “Arrasou!”, declarou outro. “Tá radiante”, comentou mais um.

Vale lembrar que Valentina está apaixonada! Há pouco tempo, ela comemorou o seu primeiro ano de namoro com o estudante de Psicologia Chistiano Donnelly Vaz. "Um ano. 365 dias. 525600 minutos com você! Obrigada por ser o melhor companheiro do mundo e por cada alegria que você me traz todos os dias. Feliz dia 7 pra gente", disse Valentina ao legendar o post, em que também cita a música I Will, dos Beatles.

Filha de Tadeu Schmidt se declara como Queer

Em participação no programa Papo de Segunda, do GNT, o apresentador Tadeu Schmidt (48) comentou sobre a decisão da filha mais velha, Valentina (20), em falar publicamente sobre ser uma pessoa queer. "Mudou muito pouco na minha cabeça essa declaração da Valentina. Eu só tive essa coisa: será que alguém vai ter algum preconceito com ela? Queer é quem não se encaixa numa definição tradicional de identidade de gênero. Ela está aberta a tudo. Mas, assim, para mim não mudou absolutamente nada. Não dá nem para eu dizer que a acolhi porque... Num dia como outro qualquer, continuamos nos amando do mesmo jeito. Não fez a menor diferença. Minha filha continuou sendo a mesma", disse ele.

"Ela falou direto para a rede social. Ela postou lá e a gente foi ver na rede social. Ela sabe que comigo e com a mãe dela não tem por que ter problema. A nossa sociedade vai ser muito mais feliz quando a gente nem questionar nem debater. Se a gente for parar para pensar, é uma loucura a gente estar se importando com a orientação sexual das pessoas. Aliás, eu falei de gênero, mas é questão sexual a do queer. Eu acho que a sociedade passa por uma evolução. Se a gente for ver, duzentos anos atrás, tinha gente que achava que era normal ter escravos. As pessoas defendiam que a escravidão era necessária. Do mesmo jeito que hoje tem gente que questiona a sexualidade das pessoas e tal", contou.