Filha de Tadeu Schmidt celebra um ano de namoro: ''Melhor companheiro do mundo''

Após se assumir queer, filha de Tadeu Schmidt, Valentina Schmidt se declara para o namorado ao comemorar um ano de relacionamento

A filha de Tadeu Schmidt (48), Valentina Schmidt (20) usou as redes sociais neste sábado, 07, para se declarar para o namorado.

Comemorando o primeiro ano de relacionamento com o estudante de Psicologia Chistiano Donnelly Vaz, a herdeira do apresentador do Big Brother Brasil com Ana Cristina publicou um registro em que aparece agarradinha com o amado.

Após se assumir queer, termo usado para as pessoas que não se identificam com os padrões impostos pela sociedade ou que não sabem definir sua orientação sexual, ela fez uma declaração de amor para namorado em seu perfil no Instagram.

"Um ano. 365 dias. 525600 minutos com você! Obrigada por ser o melhor companheiro do mundo e por cada alegria que você me traz todos os dias. Feliz dia 7 pra gente", disse Valentina ao legendar o post, em que também cita a música I Will, dos Beatles.

Vale lembrar que Valentina se declarou queer. Recentemente, no programa Papo de Segunda, Tadeu falou sobre a sexualidade da filha. "Queer é quem não se encaixa numa definição tradicional de identidade de gênero. Ela está aberta a tudo. Mas, assim, para mim não mudou absolutamente nada. Não dá nem para eu dizer que a acolhi porque... Num dia como outro qualquer, continuamos nos amando do mesmo jeito. Não fez a menor diferença. Minha filha continuou sendo a mesma", disse ele no Papo de Segunda.

Confira a declaração de Valentina Schmidt para o namorado:

