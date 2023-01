Tadeu Schmidt come prato típico da Xepa e diz o que achou

Gostou ou não gostou? Tadeu Schmidt reage ao comer rabada pela primeira vez ao se inspirar na alimentação de quem está na Xepa do BBB

O apresentador Tadeu Schmidt (48) resolveu experimentar rabada pela primeira vez! Comandando o reality show BBB 23, da Globo, ele se inspirou no alimento que não pode faltar na xepa do programa e comeu o prato pela primeira vez.

Em seu Instagram, ele mostrou um vídeo da hora do almoço em sua casa, quando a cozinheira fez uma rabada para a sua família. “Nunca comi rabada na vida. Gente, a Nanci ficou empolgada com a história da xepa e fez uma rabada pra gente! Tá bonita ou não tá? Então vamos à minha estreia na xepa”, disse ele.

Ao provar a rabada, Schmidt demonstrou que não gostou muito. “Não é o meu estilo, não”, confessou.

Tadeu Schmidt revela o que deu de presente para a esposa

A esposa de Tadeu Schmidt, Ana Cristina, fez aniversário nesta semana e ganhou uma homenagem especial do maridão nas redes sociais. Ele falou sobre o novo ano de vida da esposa e também revelou o que deu de presente para ela.

O apresentador contou que deu um pingente no formato do robô do BBB para a amada, já que eles têm a tradição de ganhar pingentes em datas especiais."Viva a @anacrisschmidt!!! Hoje, é o aniversário da pessoa mais importante da minha vida, a pessoa mais incrível que já conheci!", declarou no começo da publicação.

"E agora que o aniversário dela cai no período em que estou no BBB, resolvi dar um presente que fala das duas coisas! Mandei fazer um pingente do Robbb!!! Não é lindinho?!?! Marcamos fases importantes da nossa vida com pingentes: as bonequinhas representando nossas filhas, a chave quando compramos nosso apartamento, Bola Cheia e Bola Murcha, o Cavalinho do Fantástico… e agora o BBB está representado. Parabéns, meu amor!!! Você merece tudo!!! P.S.= se alguém tiver ideia para um próximo pingente, mande, por favor", completou.