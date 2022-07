MC Kevin será enredo de escola de samba no Carnaval de 2023

A escola Unidos do Jaçanã, de São Paulo, vai contar a trajetória do cantor MC Kevin no Carnaval de 2023

A trajetória de MC Kevin (1998 - 2021) será contada durante o Carnaval de 2023. O funkeiro será enredo da escola de samba Unidos do Jaçanã, de São Paulo.

A agremiação anunciou nas suas redes sociais que vai contar a história do marido deDeolane Bezerra (33), que morreu em 2021 após cair do 5º andar de um prédio no Rio de Janeiro.

"Alô, família, quem acordou, acordou. Quem não acordou, cocoricó acorda que a Unidos do Jaçanã apertou o play!! Esquece, nossa querida escola, agora é oficial nosso enredo para o Carnaval 2023", contaram.

Em seguida, eles revelaram o nome do enredo. "A Unidos do Jaçanã, terá a honra e baterá seus tambores no embalo envolvente do ritmo funk; encorporará o espírito de um menino sonhador , numa bela homenagem que faremos ao eterno Kevin Nascimento Bueno , o 'MC Kevin', O Menino que Encantou as Quebradas com seu jeito autêntico um grande artista da periferia".

"Esse apaixonado por dona Val, sua mãe; Soraya, sua única filha; e sua esposa; Dra. Deolane. Torcedor fanático do Santos fascinado por futebol , tinha como ídolos o menino Neymar e Marinho, ambos ele homenageou. Sempre alegre e de um coração puro. Até hoje se faz presente nos corações de todos que amavam e admiravam!", concluiu o comunicado.

