Deolane Bezerra posta carta aberta para MC Kevin 1 ano após sua morte: "Me ensinou muito sobre amor"

Nas redes sociais, Deolane Bezerra, a viúva de MC Kevin, prestou uma homenagem para o cantor

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 19h19

Deolane Bezerra(33) usou as redes sociais para prestar uma homenagem para MC Kevin (1998 - 2012).

Em seu perfil no Instagram, a viúva do cantor publicou uma montagem com fotos do casamento dos dois e escreveu carta aberta para falar sobre o dia em que completa um ano da morte do funkeiro.

"Carta aberta… 1 ano... 12 meses… 52 semanas… 365 dias… e ainda parece que foi ontem!!! Dia 16 de maio de 2021 as 18:10 eu recebi uma das piores notícias da minha vida! Kevin foi e sempre será o MENINO que mudou a minha vida em todos os sentidos e vou ser eternamente grata por isso", começou ela.

Deolane contou que Kevin a ensinou a amar. "Ele me ensinou que devemos amar e nos doar na mesma proporção que devemos respeitar os nossos limites, o nosso sexto sentido e os avisos vindos do céu pelo Nosso Querido e Amado Deus! Aprendi que… Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou; Eclesiastes 3."

Ela também relembrou que o cantor sempre a enalteceu e a ensinou muito. "Kevin sempre me enalteceu e muitas vezes me fez enxergar a mulher que eu era, mesmo com seus erros me ensinou muito sobre amor, principalmente amor ao próximo! A sua passagem pela terra foi curta, mas nos deixou muitos ensinamentos! Vivemos momentos lindos que guardarei para sempre dentro do meu coração! Até aqui a Mão de Deus me Sustentou e eu sigo fielmente acreditando que Ele me carrega no colo! Kevin Eu te amo em Cristo Jesus e muito obrigada por ter passado pela minha vida!!! Um dia nos reencontraremos!", finalizou.

Confira a homenagem de Deolane para Kevin: