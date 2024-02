Marido de Sasha rebate críticas de público evangélico por curtir o Carnaval

Ex-cantor gospel, João Lucas desabafou após virar alvo de diversos ataques por marcar presença na Sapucaí durante o Carnaval

Ex-cantor gospel, João Lucas, marido da modelo Sasha Meneghel, usou as redes sociais na última terça-feira, 13, para fazer um sincero desabafo a respeito das críticas que vem recebendo do público evangélico. Os comentários negativos começaram após ele surgir curtindo o Carnaval nos últimos dias.

Através de seu perfil no X, antigo Twitter, ele contou que tem sido alvo de ataques na internet por se divertir na data comemorativa. "E o prêmio do povo mais chato da terra (com exceções) vai para: CRENTES! Na moral, acho que nem Jesus aguenta", declarou.

Na sequência, o genro de Xuxa Meneghel se defendeu e explicou que sua participação no Carnaval não o torna menos devoto. "Sabe o que eles querem? Que eu vá a público gritar pra todo mundo 'eu não sou cristão'. Eles preferem que eu não ame a Jesus, do que amar a Jesus e ir na sapucaí. É bizarro, mas é verdade", disparou.

E continuou: "A postura segregacionista da direita contaminou a cabeça de grande parte da igreja evangélica brasileira". Em meio ao desabafo, João Lucas revelou que recebe milhares de ataques vindo de pessoas que se dizem cristãos. "Dizendo pra eu largar de vez a minha fé. o motivo? Eu não ser como eles são, não estar onde eles estão", lamentou.

Por fim, o marido de Sasha Meneghel reforçou que o fato de gostar do Carnaval não faz com que ele seja menos cristão. "Eu não tenho dúvida que muitos se encontram nesse lugar que eu já me encontrei, de dificuldade em exercer a minha fé por conta do fã clube que prefere me ver afastado da fé, do que com ela, sendo quem eu sou", explicou.

a maioria prefere ver a pessoa distante de Cristo, do que em Cristo sendo QUEM ELAS SÃO. Eu recebo milhares de mensagens semanalmente de pessoas que se dizem cristãos, me xingando, atacando… dizendo pra eu largar de vez a minha fé. o motivo? eu não ser como eles são, não estar… — João Lucas (@_joaolucasss_) February 14, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Lucas (@joao.lucas)

Marido de Sasha é 'barrado' em trio de Ivete Sangalo

Marido da modelo Sasha Meneghel, o cantor João Lucas se pronunciou a respeito de um vídeo onde aparece sendo barrado por seguranças no Carnaval de Salvador, na Bahia, em um trio de Ivete Sangalo. Após a repercussão do momento, ele usou as redes sociais para explicar a situação inusitada.

No registro viralizado, é possível observar Sasha entrando no local acompanhada do esposo, que caminhava logo atrás. Ele, no entanto, acabou sendo impedido de segui-la por um segurança que estava na porta, que rapidamente o liberou após a filha de Xuxa Meneghel avisar que o jovem era seu marido.

"Saiu um vídeo de eu sendo barrado pelo segurança [risos]. Galera, vocês não têm ideia do que é isso aqui. O segurança fez o trabalho dele! Eu estava sem pulseira e ele não é obrigado a me conhecer. Está certo ele", escreveu João Lucas em seu perfil oficial no X, antigo Twitter.

Os fãs do casal rapidamente elogiaram o posicionamento do jovem e aplaudiram a atitude do segurança. "Exatamente João, muito alarde para pouca coisa! É o trabalho do segurança! E vocês são lindos!", declarou uma seguidora. "Só falta o povo querer que você tivesse dado ataque de estrelismo por isso! Certamente não conheceram você antes da Sasha", disse outra.