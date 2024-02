Maria Lina explica confusão no Carnaval 2024: "Quase bati"

Em meio à folia de Carnaval, a influenciadora Maria Lina passou por uma situação desconfortável e compartilhou detalhes em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 15, Maria Lina compartilhou em suas redes sociais uma confusão vivida durante o Carnaval 2024. Segundo a influenciadora digital, ela recebeu um tapa na nuca e censurou o homem que teria tido a atitude, “quase batendo” nele.

Por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram, Maria contou detalhes do ocorrido. “Vou comentar com vocês uma situação que passei no carnaval, que eu quase bati em um cara. Tipo assim, eu já vi homem tentar chamar a atenção de várias formas, né? Na festa: puxar pelo braço, falar, conversar, elogiar, oferecer bebida, tudo. Mas o cara me bateu, irmão. Para chamar a minha atenção”, iniciou.

A influenciadora contou que sentiu um tapa em sua nuca enquanto andava na festa. “Aí eu já virei daquele jeito, né? Feliz. E aí, quando virei, a Tamy tava na minha frente. Só que a Tamy tava em outro momento, ela tava com o copinho dela assim ó! Uhul, ela nem tchum. Só quando ela virou, eu tava na roda do cara, que tava o cara que tinha me dado o tapão na nuca, tinha uma menina, mais outra menina e mais dois, três amigos dele, não sei”.

“Aí eu virei e falei: 'irmão, você tá ficando louco?' Aí o cara sorriu assim, e eu: 'Eu te perguntei se você está ficando maluco. Você tá ficando louco? Você é doido?'. Aí a menina que tava do lado viu que eu tava muito brava e tipo ela olhou para o cara tipo assim: 'Ai, p*rr*, você foi um ridículo, né?' E aí falei [mais uma vez]: 'Você tá ficando louco? Vou te perguntar mais uma vez, você tá doido?' E virei com meu copo para curtir minha festa.”, continuou.

Após detalhar a situação, Maria refletiu sobre o momento, e afirmou que não aceita o álcool como uma desculpa. “Não me interessa se o cara tava bêbado, pouco me importa, eu sou da seguinte opinião: não sabe beber, não beba. Eu nunca faço fiasco, eu não fico nos cantos. […] Não sabe beber, fica em casa, não é não? Fiquei tão indignada, foi a primeira vez que isso me aconteceu na vida, tá?”

“Tenho uma cara muito fechada, então normalmente para as meninas sou tipo: 'ui, você é linda, cara, você é maravilhosa'. E para os homens sou super fechada assim. Então eu não entendi o tapão na nuca, mas fiquei muito indignada, eu militei mesmo. E aí os meus amigos homens estavam mais para frente, quando contei a gente já tinha saído da roda, eu já tinha contado e já tinha tido essa ação, mas tenho certeza que se eles tivessem visto eles teriam feito alguma coisa para me defender, mas foi isso amigas. Fim.”, finalizou ela.

Maria Lina abre o jogo sobre procedimentos estéticos

A influenciadora digital Maria Lina, de 25 anos, já realizou alguns procedimentos estéticos, entre eles, preenchimento labial, a retirada do excesso de pele do umbigo, o reposicionamento dos mamilos/aréola e inserção das próteses de silicone.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, ela comentou sobre a decisão de falar abertamente sobre o assunto com seus mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram. Além disso, a estrela contou que faz questão de não esconder como é o processo de recuperação após os procedimentos. Confira!