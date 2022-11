Maria Lina, ex de Whindersson Nunes, mostra antes e depois de procedimento nos seios

Ex-namorada de Whindersson Nunes, Maria Lina, surpreende seguidores ao mostrar antes e depois de cirurgia plástica nos seios

CARAS digital Publicado em 18/11/2022, às 16h26

A influenciadora e modelo Maria Lina (24), ficou muito conhecida após viver um relacionamento com o humorista Whindersson Nunes (27), com quem chegou a engravidar, mas logo em seguida acabou perdendo o bebê. Após a gestação, a influenciadora passou por uma cirurgia plástica que deixou os seus seguidores curiosos. Então, na última quinta-feira, dia 17, ela decidiu explicar todos os detalhes em suas redes sociais.

Maria já tinha colocado próteses de silicone um pouco antes da gestação, e nesse novo procedimento ela apenas retirou o excesso de pele, que ganhou com a perda de peso após a gravidez e colocou a mesma quantidade de silicone por trás do músculo. Ela contou que engordou 17 quilos na época: “Meu peito pesava tanto. Vocês não têm noção. Fora que não curtia as roupas, nada ficava bom e tinha muitas estrias como vocês podem notar”, explicou na legenda da imagem.

Maria Lina mostra antes e depois de cirurgia plástica nos seios - Instagram

Maria Lina mostra antes e depois de cirurgia plástica nos seios - Instagram

Maria Lina mostra antes e depois de cirurgia plástica nos seios - Instagram

Maria Lina mostra antes e depois de cirurgia plástica nos seios - Instagram

Ela também explicou que, por conta do processo de emagrecimento, resolveu realizar a cirurgia: “Sobrava muita pele. No processo de emagrecimento, o peito foi a primeira coisa que começou a secar. Aí, como ele ficou sem gordura, caiu.” Maria também compartilhou fotos de quando estava grávida, após emagrecer e nos dias atuais, pós cirurgia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIA LINA (@marialdgg)

Maria Lina se pronuncia sobre suposto affair com Murilo Huff

Após o seu relacionamento com Whindersson, Maria também passou a estar no centro dos holofotes da internet, tendo todos os seus passos questionados pelos seguidores. A última suposição feita pelos internautas, foi a de que Maria estaria vivendo um affair com o cantor Murilo Huff (27), ex-namorado de Marília Mendonça.

A influenciadora digital levantou os rumores de romance ao deixar uma mensagem misteriosa em uma publicação do sertanejo. Mas acabou se pronunciando e negando o romance: “Não, gente! Não tem nada disso. Nunca nem nos vimos pessoalmente. Foi só uma brincadeira”, explicou ela.