Maria Lina se pronuncia sobre os rumores de affair com Murilo Huff

Ex de Whindersson Nunes, Maria Lina esclarece boato envolvendo o cantor Murilo Huff: 'Nunca nem nos vimos pessoalmente'

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 15h11

A influenciadora Maria Lina – que é ex-noiva do humorista Whindersson Nunes – se pronunciou sobre os rumores de que estaria envolvida com o cantor Murilo Huff. Os dois foram alvos de boatos de que estariam se conhecendo melhor, mas ela negou tudo.

Em um comentário nas redes sociais, Maria revelou que os dois não se conhecem. “Não, gente! Não tem nada disso. Nunca nem nos vimos pessoalmente. Foi só uma brincadeira”, disse ela.

A influenciadora digital levantou os rumores de romance ao deixar uma mensagem misteriosa em publicação do sertanejo. No último post de Murilo, ex de Marília Mendonça (1995 -2021) e pai do pequeno Léo (2), fruto do relacionamento com a eterna Rainha da Sofrência, na terça-feira, 15, Maria Lina deixou um emoji de olhinhos nos comentários.

Maria Lina relembra seus procedimentos estéticos

A influenciadora digital Maria Lina revelou quais procedimentos estéticos já fez em seu corpo. Ela levantou o assunto após ver que os fãs estavam comparando suas fotos para descobrir quais modificações ela fez ao longo dos anos. Assim, ela decidiu colocar um ponto final no assunto ao assumir o que já mexeu no corpo.

Maria Lina admitiu que colocou silicone nos seios e fez procedimentos no rosto. “Eu não me incomodo, levo na brincadeira, entendo que as pessoas têm curiosidade... Mas eu só tenho peito. Silicone eu coloquei mesmo. Tenho preenchimento na boca, preenchimento na olheira e preenchimento de bigode chinês”, disse ela.

Então, ela negou que tenha feito qualquer mudança no maxilar e no nariz. “Meu maxilar é marcado de natureza, não tenho preenchimento nele. Não tenho rinoplastia. Meu nariz é meu! E não tenho mais nada. Harmonizei de leve”, declarou.