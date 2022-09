Ex de Whindersson Nunes, Maria Lina lista seus procedimento estéticos

Maria Lina, ex-noiva de Whindersson Nunes, revela quais procedimentos já fez no seu corpo

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 15h29

A influenciadora digital Maria Lina, que é ex-noiva de Whindersson Nunes, surpreendeu os fãs ao revelar quais procedimentos estéticos já fez em seu corpo. Ela levantou o assunto após ver que os fãs estavam comparando suas fotos para descobrir quais modificações ela fez ao longo dos anos. Assim, ela decidiu colocar um ponto final no assunto ao assumir o que já mexeu no corpo.

Maria Lina admitiu que colocou silicone nos seios e fez procedimentos no rosto. “Eu não me incomodo, levo na brincadeira, entendo que as pessoas têm curiosidade... Mas eu só tenho peito. Silicone eu coloquei mesmo. Tenho preenchimento na boca, preenchimento na olheira e preenchimento de bigode chinês”, disse ela.

Então, ela negou que tenha feito qualquer mudança no maxilar e no nariz. “Meu maxilar é marcado de natureza, não tenho preenchimento nele. Não tenho rinoplastia. Meu nariz é meu! E não tenho mais nada. Harmonizei de leve”, declarou.

Maria Lina relembra o início da carreira na internet

Há pouco tempo, Maria Lina contou sobre como lidou com o início da carreira de influenciadora e os comentários dos haters.

"Eu tive meus momentos de tentar entender esse mundo, mas, graças a Deus, hoje é super bem resolvido para mim, sou super feliz. Eu não posso reclamar", disse ela ao site Quem, e completou: "Eu entendo o que eu devo levar em consideração e o que eu não devo levar para mim. Os haters nem chegam a mim; a maioria das vezes porque as meninas da minha equipe apagam antes de eu ver [os comentários]".

