Murilo Huff e ex de Whindersson Nunes estão se conhecendo melhor

Murilo Huff está vivendo affair com ex-namorada de Whindersson Nunes, Maria Lina Deggan, que alimentou boatos com comentário em post do cantor

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 08h42

Novo casal? O cantor Murilo Huff (27) e a ex-namorada do comediante Whindersson Nunes (27), Maria Lina Deggan (24) estão vivendo affair!

Segundo informações exclusivas do perfil de fofocas Gossip do Dia, do Instagram, fontes próximas dos dois confirmaram que eles estão se conhecendo melhor.

A influenciadora digital ainda aumentou os rumores de romance ao deixar uma mensagem misteriosa em publicação do sertanejo. No último post de Murilo, ex de Marília Mendonça (1995 -2021) e pai do pequeno Léo (2), fruto do relacionamento com a eterna Rainha da Sofrência, na terça-feira, 15, Maria Lina deixou um emoji de olhinhos nos comentários.

Confira o comentário de Maria Lina em post de Murilo Huff:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Murilo Huff baba ao postar foto fofa do filho com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff encheu suas redes sociais de amor ao compartilhar cliques encantadores do seu filho com Marília Mendonça. Recentemente, o sertanejo publicou um registro do herdeiro Léo, de dois aninhos, em momento de diversão em um parquinho. Na imagem, publicada nos Stories do Instagram, o pequeno aparece sorridente. O papai babão, claro, se derreteu pelo filhão. "Papai é apaixonado demais", declarou o dono dos hits Dois Enganados, em parceria com Marília, e Esse Barulho.

