Maria Lina mostra corpo um mês após cirurgia plástica e aprova resultado: 'Muito natural'

Maria Lina postou foto de biquíni na rede social e falou sobre procedimentos que realizou; confira

Maria Lina mostrou para os seguidores o resultado das plásticas um mês após as cirurgias. Depois de realizar a mastopexia com prótese por trás do músculo, a influenciadora fez uma correção de umbigo. Na imagem, a criadora de conteúdo aparece posando de biquíni em frente ao espelho.

"Amei muito! Muito natural, do jeitinho que eu sonhei", disse nos Stories do Instagram nesta sexta-feira (22).

Maria Lina mostrou resultado de cirurgia plástica nas mamas e no umbigo (Foto: Reprodução Instagram)

Essa não é a primeira vez que Maria Lina fala sobre procedimentos estéticos. No ano passado ela explicou a intervenção que realizou nos seios.

"Gente, eu coloquei exatamente o mesmo tamanho de peito que eu tinha antes, não diminuí. Coloquei a mesma prótese de 285ml, só que colocamos por trás do músculo e tiramos muita pele, muita pele mesmo. Tem o fato também de que eu emagreci nesse processo cirúrgico", relatou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIA LINA (@marialdgg)

"Eu parei de malhar, enfim. Eu devo ter emagrecido uns 3kg de bastante massa, e gordura também, então é por isso que ele parece menorzinho, mas quando eu recuperar o meu peso ele vai crescer um pouquinho. Achei esse tamanho ótimo. Eu amei, se ele não crescer nada, estarei superfeliz. Mas se crescer, tudo bem também, não vai ficar enorme igual antes", afirmou.

"Antes parecia mais caído, aí dá a impressão que era maior, mas está exatamente do mesmo tamanho", finalizou.

Maria Lina esclarece cirurgia no umbigo

Em agosto de 2023, Maria Lina se submeteu a um novo procedimento e realizou uma cirurgia plástica em seu umbigo. "Eu tirei esse excesso de pele de dentro, porque nunca gostei muito do meu umbigo, mas depois da gravidez ele ficou com um excesso de pele, porque eu engordei demais", justificou a empresária.

"Algumas coisas do meu corpo mudaram e não se recuperaram com exercício físico. Meu umbigo me incomodava um pouco e o doutor só transformou no umbigo de antes da gravidez, não mudou nada", completou.