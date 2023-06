Maria Lina exibe mudanças no corpo e desabafa: ‘Me amei em todas as fases’

Influenciadora digital Maria Lina exibe sua silhueta em diferentes momentos de sua vida, com pesos distintos

Nesta sexta-feira, 23, a influenciadora digital Maria Lina, de 24 anos de idade, usou suas redes sociais para mostrar um pouco das mudanças que seu corpo sofreu durante os últimos anos de sua vida. A musa ainda destacou que chegou a perder 19 quilos depois da gestação de seu filho, João Miguel, fruto de seu relacionamento com o humorista Whindersson Nunes, que acabou não aguentando e veio a falecer. Porém, com dieta e treinos, a criadora de conteúdo ganhou 7 quilos desde então.

“Eu me amei em todas as minhas fases. Mas isso não quer dizer que eu não queria melhorar, evoluir, mudar algumas coisas que me incomodavam”, começou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Após a gravidez eu tinha 65 kg (segunda foto). Após um ano e meio, emagreci bruscamente e fui para 44 kg (terceira foto) e hoje, estou com 51 kg (primeira foto). Foi um processo lento e que envolveram alimentação e exercícios - todo mundo que me acompanha sabe que eu sou muito ativa e amo me cuidar - e procedimentos que não devem ser escondidos, mas que de fato NÃO foram os que mais modificaram meu corpo no geral, visto que eu fiz redução de mama e uma lipo em uma área pequena das costas numa gordura que me incomodava muito e mesmo com 44kg eu não consegui perdê-la, aí recorri a operação”, continuou Maria.

“E as áreas do meu corpo que mais mudaram não tem nenhuma intervenção cirúrgica (barriga, pernas e braços) mas acho super importante pontuar até pq por mais que os procedimentos não anulem minha alimentação, minha suplementação e meus exercícios, eles SIM, nos ajudam a cortar o caminho, por menores que sejam. E isso deve ser dito claramente por quem é figura pública até a nível de não gerar comparação em moças que não têm acesso a tudo que temos.”

“Mas esse post é para registrar que eu me amei com 68 quilos, foi o corpo que gerou meu maior sonho. Emagreci, mas enquanto passava pelo processo eu me amava. Eu sempre falo sobre “não amar só a linha de chegada de nada, mas o caminho inteiro”. Me amei com 44 quilos, magrinha cheia de inseguranças, mas não deixava ninguém me pôr para baixo. E me amo hoje, com mudanças que para alguns são pequenas mas para mim são gigantescas. Eu nunca fui uma mulher determinada quando o assunto eram exercícios, sempre arrumei mil desculpas para tudo”, explicou.

“Mas eu me desafiei e hoje virou rotina. Eu me sinto feliz! Feliz porque eu já escutei muitos comentários terríveis sobre o meu corpo. Em fases que eu estava me achando linda, mas questionava a minha própria imagem pelos olhos de outras pessoas. Mas mesmo assim eu aprendi a me amar em todas as fases. Esse post não é para gerar comparação, mas eu te digo que o passo mais difícil para mim foi começar. Temos que amar o processo! Que graça tem amar só o ponto final?”, completou a musa.