Mari Gonzalez revela amizade com o ex, Jonas Sulzbach: 'A gente se ama'

Em entrevista à CARAS Brasil durante o Camarote Salvador, Mari Gonzalez celebrou a chegada do Carnaval e falou sobre novos projetos

Anfitriã do Camarote Salvador, Mari Gonzalez (29) não esconde a animação com a chegada do Carnaval. Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo e apresentadora celebrou os novos projetos de 2024 e ainda revelou que mantém a amizade com o ex-noivo, o modelo Jonas Sulzbach (38).

"Minha relação com o Jota é uma relação muito além de um namoro, a gente se ama, somos muito parceiros e nos falamos sempre. Desejo muito o bem dele e sempre vai ser assim, acostumem porque a gente sempre vai estar junto", afirmou Mari Gonzalez .

Ex-participante do BBB, a modelo afirmou que o ex-noivo deve passar pelo Camarote em algum dos dias do Carnaval, e ainda comentou a repercussão de sua publicação em homenagem ao modelo, que fez aniversário nesta semana. "Acho que para as pessoas é estranho não estar com a pessoa e postar alguma coisa."

Quanto aos projetos, a influenciadora digital também celebrou a apresentação do programa Musica Boa Ao Vivo com Ivete Sangalo (51), e o comando do Mesacast BBB. Ela diz que não pode ter um participante preferido nesta edição, já que agora ajuda na apresentação do programa, mas afirma que voltaria ao reality caso houvesse alguma edição especial.

"Todo mundo me pergunta o meu favorito. Nesse momento eu não estou mais no lugar de telespectadora, estou como apresentadora e tenho que ser imparcial. Mas, estou ali junto. Voltaria super! Vai que tem uma edição especial com participantes que já estiveram na casa, eu vou para fazer memes novos."

Por fim, a modelo celebra a oportunidade de trabalhar no Camarote Salvador, evento que se declara participante assídua. "Imagine a honra para mim, estou muito feliz. Eu não me imaginava em outro camarote. Eu sou fã, já curti muito aqui, todos os Carnavais eu estou aqui. Vou ter o meu cantinho no Camarote Salvador, é muito especial. Eu amo, fui criada no Carnaval. Estou no céu."

