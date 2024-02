Separados, Mari Gonzalez se declara para Jonas Sulzbach em aniversário

Em suas redes sociais, Mari Gonzalez se declara para seu ex-namorado Jonas Sulzbach, que está completando 38 anos nesta quarta-feira, 7

O ex-BBB Jonas Sulzbach está completando 38 anos nesta quarta-feira, 7. E sua ex-noiva, a influenciadora digital Mari Gonzalez pegou todos de surpresa com uma mensagem especial para seu ex-amado, com quem terminou em outubro de 2023, em seu aniversário.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Mari compartilhou uma foto com o aniversariante, onde os dois apareceram brincando no mar. Mostrando que não tem ressentimentos após o final do relacionamento, a ex-BBB se declarou para Jonas.

"Hoje o dia é dele, parabéns @jonassulzbach! Só a gente sabe o quanto vibramos um pelo outro e sempre será assim porque a nossa relação vai além! Desejo um novo ciclo lindo pra você, muita saúde conquistas. To aqui sempre tá? Te amo demais! Seja feliz porque você merece", escreveu Mari com a foto.

Foto: Reprodução / Instagram

Vale lembrar que, recentemente, Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach levantaram rumores de terem reatado seu noivado, após o influenciador deixar um comentário para a ex. No entanto, em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB garantiu que não estava namorando.

"Quando uma pessoa fica solteira, é natural mesmo nascer uma curiosidade em relação ao próximo relacionamento. Eu estou solteira. É isso o que eu tenho para dizer nesse momento. Até porque eu quero muito focar no meu momento profissional", declarou.

Mari Gonzalez revela destino de casa após se separar

No último dia 17, Mari Gonzalez revelou ao público o que irá acontecer com a mansão que estava construindo com seu ex-namorado, Jonas Sulzbach. Separados desde outubro de 2023, os dois decidiram manter a obra em andamento, até decidirem o destino da propriedade.

Mari contou à revista Quem que a obra segue acontecendo, mas está atrasada, já que era para ter sido entregue em dezembro de 2023. Com isso, eles decidiram seguir com a construção e depois vão pensar o que vai acontecer com a propriedade.

“Vamos terminá-la, mas não decidimos o que vamos fazer. Se nós vamos ficar para nós dois, se vamos alugar. Há uns dias estávamos vendo a piscina, que ficou perfeita, e comemoramos”, disse ela, que mantém uma boa relação com o ex.