Mari Gonzalez esclarece boato de reconciliação com Jonas: 'Estou solteira'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mari Gonzalez abriu o coração e rebateu comentários sobre suposto retorno com Jonas

Mari Gonzalez decidiu colocar um ponto final nos rumores de reconciliação com Jonas Sulzbach, com quem manteve um relacionamento de quase oito anos. Procurada pela CARAS Brasil, a famosa garantiu que está solteira e focada em seus projetos profissionais.

"Quando uma pessoa fica solteira, é natural mesmo nascer uma curiosidade em relação ao próximo relacionamento. Eu estou solteira. É isso o que eu tenho para dizer nesse momento. Até porque eu quero muito focar no meu momento profissional", declara.

O novo boato sobre Mari e Jonas surgiu após o modelo deixar um comentário fofo em uma foto da ex-BBB. Na ocasião, ela havia compartilhado um registro ao lado de algumas amigas e acabou fazendo o ex-namorado reagir com três corações vermelhos.

Em um momento especial na carreira, a qual acabou de fechar seu contrato com a TV Globo para atuar como repórter do Big Brother Brasil, a baiana afirma que tem motivos de sobra para celebrar: "Comecei o ano com dois trabalhos incríveis: no BBB e como musa de um Camarote do Carnaval de Salvador".

Apesar de discreta quanto a detalhes de sua vida pessoal, Mari, que nas últimas semanas foi apontada como o novo affair do Pipo, filho de Bell Marques, reforça que não pretende esconder as novidades para os fãs em momentos de especulações. "Quando algo mudar na minha vida, as pessoas logo saberão", finaliza.

MARI GONZALEZ REVELA DESTINO DE CASA QUE CONSTRUIU COM JONAS

A ex-BBB e influenciadora digital Mari Gonzalez surpreendeu ao contar sobre a mansão que está construindo com o ex-namorado, Jonas Sulzbach. Os dois se separaram há poucos meses, mas decidiram manter a obra em andamento até decidirem qual será o destino da propriedade.

Mari contou à revista Quem que a obra segue acontecendo, mas está atrasada, já que era para ter sido entregue em dezembro de 2023. Com isso, eles decidiram seguir com a construção e depois vão pensar o que vai acontecer com a propriedade.

“Vamos terminá-la, mas não decidimos o que vamos fazer. Se nós vamos ficar para nós dois, se vamos alugar. Há uns dias estávamos vendo a piscina, que ficou perfeita, e comemoramos”, disse ela, que mantém uma boa relação com o ex.