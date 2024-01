Ivy Moraes revela que é parada na rua até hoje por memes no BBB 20: "Brincam comigo"

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Ivy Moraes relembrou memes do BBB 20 e falou um pouco sobre preparativos para o Carnaval 2024

Marcada por sua trajetória repleta de momentos divertidos no BBB 20, a influenciadora Ivy Moraes ainda é parada nas ruas do Brasil por conta de suas reações que viraram memes durante o reality show. Em entrevista à CARAS Brasil, a mineira confessou que adora acompanhar os comentários dos fãs e já deu boas risadas ao ver registros do programa.

"Eu amo que as pessoas compartilham os meus memes. As pessoas me param na rua, brincam comigo e com os meus memes. Eu acho o máximo, adoro e levo super na boa", afirmou ela, que entrou na atração através da dinâmica da Casa de Vidro.

Ainda sobre memes da Ivy no BBB, um dos mais compartilhados pelos internautas é um bate-papo entre ela e Mari Gonzalez. Chateada com os rumos do jogo, ela acabara arrancando gargalhadas da amiga ao dizer: "Eu sou muito inteligente, Mariana".

Mari, inclusive, se tornou uma amiga a qual Ivy fez questão de manter ao longo dos anos. "Ainda tenho contato com muitas pessoas da casa e a Mari é uma delas. Tenho muito contato com a Marcela, Gisele, Gui, Fly, com o Dani, a Gabi, essas são as pessoas que eu tenho mais contato. A gente às vezes fala", diz.

Em tempo, Ivy tem se dedicado aos preparativos para o seu primeiro Carnaval como musa da escola de samba Barroca Zona Sul. Apesar de ter tirado um tempinho de férias no final de 2023, ela conta que está voltando com tudo para dietas e treinos pesados.

Quanto às críticas que muitos internautas acabam fazendo para famosos que decidem se jogar no Carnaval, Ivy garante que não deixa os comentários negativos te afetem. "Eu não me importo com as críticas. Sempre vão ter as pessoas que vão criticar, sempre terão pessoas para elogiar e também para criticar", dispara.

"A gente não é obrigado a satisfazer todo mundo, a suprir as expectativas de todo mundo. Mas se a pessoa faz alguma crítica construtiva, eu olho aquilo com carinho para ver se eu realmente posso melhorar em cima daquilo. Às vezes a pessoa tem razão no que ela tá falando e eu realmente preciso melhorar em algo. Então, é ter a humildade para poder enxergar também por esse outro lado. Não é algo que me incomoda e que me deixa triste, prostrada ao julgamento alheio", finaliza.