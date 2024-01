Vem aí? Jonas Sulzbach deixa comentário carinhoso em foto de Mari Gonzalez

Jonas Sulzbach agitou a web ao deixar um comentário fofo em uma publicação feita por Mari Gonzalez, sua ex-namorada: 'Luta por ela'

A ex-BBB Mari Gonzalez usou as redes sociais para compartilhar alguns registros especiais ao lado de amigas, durante a despedida de solteira de uma delas. No entanto, o que chamou atenção dos internautas foi um comentário deixado na publicação por Jonas Sulzbach, seu ex-namorado.

"Não era despedida de solteira inesquecível que você queria @marcelafetter?! kkkk nosso final de semana foi cheio de emoções, tem tempo ruim com essa mulherada não! Muitas histórias pra contar, foi tudo!", escreveu ela na legenda da postagem. Jonas, amigo de longa data dos noivos, passou no perfil de Mari e comentou três corações vermelhos.

Após notarem a interação dos ex-BBBs, internautas passaram a acreditar em uma possível volta entre os dois. Alguns fãs, inclusive, incentivaram Jonas Sulzbach a reatar o relacionamento de anos com a influenciadora.

"Vai atrás dela! Lute por esse amor. Essa mulher é maravilhosa!", declarou uma seguidora. "Não me ilude desse jeito, torcendo demais pela volta de vocês", disse outra. "Luta por ela! Olha a mulher incrível que ela é, sem falar que é engraçada!", comentou uma terceira.

Vale lembrar que Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach se separaram em outubro do ano passado. "Nós estamos bem, somos amigos e parceiros há muitos anos. Nesse momento, cada um está vivendo um pouco mais a sua vida individual, um período de reflexão. E está tudo bem nisso", declarou ela à época.

Os dois, inclusive, foram flagrados com outras pessoas durante a virada do ano. Apesar do fim do relacionamento, os ex-BBBs decidiram seguir com a obra da casa que estavam construindo juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

Mari Gonzalez revela destino de casa após se separar

A ex-BBB e influenciadora digital Mari Gonzalez surpreendeu ao contar sobre a mansão que está construindo com o ex-namorado, Jonas Sulzbach. Os dois se separaram há poucos meses, mas decidiram manter a obra em andamento até decidirem qual será o destino da propriedade.

Mari contou à revista Quem que a obra segue acontecendo, mas está atrasada, já que era para ter sido entregue em dezembro de 2023. Com isso, eles decidiram seguir com a construção e depois vão pensar o que vai acontecer com a propriedade.

"Vamos terminá-la, mas não decidimos o que vamos fazer. Se nós vamos ficar para nós dois, se vamos alugar. Há uns dias estávamos vendo a piscina, que ficou perfeita, e comemoramos", disse ela, que mantém uma boa relação com o ex.