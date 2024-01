Acabou? Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach são vistos beijando outros na mesma festa

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach são vistos beijando outros; influenciadora inclusive ficou com um dos solteiros mais cobiçados

A virada do ano foi de novidades para o ex-casal Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach. É que após um longo relacionamento que passa pela sua mais grave crise, os dois curtiram muito o réveillon e foram vistos beijando na boca durante a virada.

E olha que os dois foram ao mesmo evento, o Réveillon Amoré, em Pernambuco. Só que ambos não foram vistos juntos no local. Muito pelo contrário: quem estava por lá flagrou o ex-casal ficando com outros famosos.

Jonas Sulzbach foi visto passeando de mãos dadas com Natalia Maine, que é biomédica e cantora. De acordo com informações do jornal 'Extra', ela é de Mato Grosso e também está solteira há pouquíssimo tempo.

Já Mari Gonzalez foi vista aos beijos com um dos solteiros mais cobiçados do Brasil, o surfista Gabriel Medina. Os dois não esconderam de ninguém os flertes e foram vistos beijando muito entre um drink e outro.

Mari e Jonas estão juntos desde 2015 e ficaram noivos há pouco tempo. Inclusive, eles estão construindo uma casa para morarem juntos depois do casamento.

Casal se pronunciou em comunicado

Após boatos de que o relacionamento estava em crise, os dois emitiram um comunicado no último dia 10 de outubro, última vez em que falaram publicamente sobre o tema. "Gente, na semana passada surgiram notícias sobre o nosso relacionamento. Se não fôssemos pessoas públicas, poderíamos viver essas fases sem pressões ou questões externas. No entanto, entendemos a curiosidade e também a preocupação de fãs e da mídia. Nós estamos bem, somos amigos e parceiros há muitos anos. Nesse momento, cada um está vivendo um pouco mais a sua vida individual, um período de reflexão, e está tudo bem nisso. Temos muito diálogo, respeito e amor entre nós. Agradecemos o carinho de todos. Não pretendemos nos estender sobre esse tema e pedimos a compreensão da imprensa com as especulações em torno de nós. Beijos, Mari e Jonas”, informaram.