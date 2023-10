Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach rompem o silêncio sobre rumores de crise na relação

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach emitem comunicado oficial sobre como anda a relação deles: ‘Vivendo um pouco mais a vida individual’

Os ex-BBBs Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach foram alvos de rumores de que estariam vivendo uma crise no relacionamento após os fãs perceberem que eles estão mais distantes nos últimos tempos. Depois dos boatos, os dois decidiram romper o silêncio e revelar como anda o relacionamento deles.

Em um comunicado oficial nas redes sociais, Mari e Jonas informaram que estão bem, mas decidiram viver uma fase mais individual e sempre com muito diálogo.

"Gente, na semana passada surgiram notícias sobre o nosso relacionamento. Se não fôssemos pessoas públicas, poderíamos viver essas fases sem pressões ou questões externas. No entanto, entendemos a curiosidade e também a preocupação de fãs e da mídia. Nós estamos bem, somos amigos e parceiros há muitos anos. Nesse momento, cada um está vivendo um pouco mais a sua vida individual, um período de reflexão, e está tudo bem nisso. Temos muito diálogo, respeito e amor entre nós. Agradecemos o carinho de todos. Não pretendemos nos estender sobre esse tema e pedimos a compreensão da imprensa com as especulações em torno de nós. Beijos, Mari e Jonas”, informaram.

Mais cedo, o colunista Leo Dias informou que Mari Gonzalez voltou de viagem e não foi para a casa que divide com Jonas. Ela teria ido dormir na casa da amiga e influencer Nah Cardoso, onde encontrou outros amigos para uma noite de filme em casa.

Mari e Jonas estão juntos desde 2015 e ficaram noivos há pouco tempo. Inclusive, eles estão construindo uma casa para morarem juntos depois do casamento.

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach exibem os corpos sarados

Os influenciadores digitais e ex-BBBs Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez chamaram a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibirem o corpo sarado após um treino pesado.

Nas imagens postadas pelo modelo no feed do Instagram, ele aparece de bermuda e sem camisa, enquanto a amada está de top e calça legging. Os dois ostentam os corpos sarados ao surgirem abraçados. "Treinão em ótima companhia", afirmou Jonas na legenda.

O corpo sarado do casal chamou a atenção dos internautas, que rasgaram elogios nos comentários. "Lindo casalzão fitness", disse uma seguidora. "Casal que treina juntos crescem juntos", afirmou outra. "Que lindos", falou uma fã. "Perfeitos", comentou mais uma. "Que casal poderoso", escreveu uma admiradora.