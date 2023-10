Jonas Sulzbach se pronuncia sobre boatos de crise com Mari Gonzalez

Jonas Sulzbach coloca ponto final nos boatos de que teria vivido uma crise no namoro com Mari Gonzalez

O modelo e ex-BBB Jonas Sulzbach se pronunciou sobre os boatos de que estaria em crise no namoro com a influencer e ex-BBB Mari Gonzalez. Em conversa com o colunista Leo Dias, ele negou que os dois estejam enfrentando dificuldades na relação e garantiu que apenas estão afastados porque ela viajou para encontrar a família na Bahia.

“Está tudo bem. Quem nos acompanha sabe que a Mari passou vários dias com a família dela na Bahia. Nem sempre conseguimos viajar juntos”, disse ele ao jornalista. Por enquanto, Mari não se pronunciou sobre os rumores.

Mari e Jonas estão juntos desde 2015 e estão noivos. Os dois estão construindo uma casa juntos na região de Alphaville, na Grande São Paulo, onde vão morar após o casamento. "É uma loucura! Eu esperava que contruir uma casa do zero ia ser louco, mas agora, vivenciando, é mais louco ainda. A gente se preocupa com cada detalhe, que se fosse uma casa pronta, não se preocuparia. Está sendo um processo muito importante de aprendizado. Estamos aprendendo coisas que a gente nunca imaginou que um dia teríamos que lidar. Está sendo muito massa. O mais legal vai ser ver o resultado depois, porque era terra, só uma graminha", contou Mari Gonzalez sobre o processo de contrução da casa.

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach exibem os corpos sarados

Os influenciadores digitais e ex-BBBs Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez chamaram a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibirem o corpo sarado após um treino pesado.

Nas imagens postadas pelo modelo no feed do Instagram, ele aparece de bermuda e sem camisa, enquanto a amada está de top e calça legging. Os dois ostentam os corpos sarados ao surgirem abraçados. "Treinão em ótima companhia", afirmou Jonas na legenda.

O corpo sarado do casal chamou a atenção dos internautas, que rasgaram elogios nos comentários. "Lindo casalzão fitness", disse uma seguidora. "Casal que treina juntos crescem juntos", afirmou outra. "Que lindos", falou uma fã. "Perfeitos", comentou mais uma. "Que casal poderoso", escreveu uma admiradora.