Mari Gonzalez abre o jogo sobre casamento com Jonas e entrega detalhes da casa: 'Loucura'

Mari Gonzalez (29), ex-BBB 21, está um relacionamento sério com Jonas Sulzbach (37) desde 2015. Os dois, apesar de ainda não estarem casados, estão construindo uma casa em Alphaville para morarem juntos. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o jogo sobre casamento e filhos com o amado e ainda entregou detalhes da nova moradia.

"É uma loucura! Eu esperava que contruir uma casa do zero ia ser louco, mas agora, vivenciando, é mais louco ainda. A gente se preocupa com cada detalhe, que se fosse uma casa pronta, não se preocuparia. Está sendo um processo muito importante de aprendizado. Estamos aprendendo coisas que a gente nunca imaginou que um dia teríamos que lidar. Está sendo muito massa. O mais legal vai ser ver o resultado depois, porque era terra, só uma graminha", contou Mari Gonzalez sobre o processo de contrução da casa, que está prevista para ficar pronta no final deste ano.

Entre cômodos luxuosos, a ex-BBB destacou alguns dos pontos altos que decidiu inserir na casa em Alphaville: "Eu aumentei o closet. Também fiz questão de uma banheira no quarto, porque a gente tem um visual bem bonito para a mata. Aí eu falei: 'Gente, esse visual aí eu quero aproveitar com um banho!'. É tipo um aquário. Tem academia também, porque eu treino todo dia".

Mari Gonzalez, que vive um relacionamento sério com Jonas Sulzbach há oito anos, explicou que vem enfrentando muita pressão para se casar e ter filhos com seu amado: "As pessoas tem muita expectativa de filhos comigo e com o Jonas. A gente tem uma parada de respeitar muito os momentos. A gente ia casar resolvendo coisa de casamento, construindo casa, e a gente conversou e não tem porque fazer isso, é muita loucura. É só pensando no resultado, porque, na real, o processo, que é o mais legal, a gente não vai viver. Então a gente tem um quarto lá, que é do lado do nosso, que a gente chama de quarto de bebê. Tem uma estrutura fácil para um dia quando tiver. Mas, hoje em dia, é quarto de hóspedes".

"A gente estava muito agoniado. Era trabalhando e falando de casa, curtindo e falando de casa. Tem que se dedicar 24 horas por dia. E casamento eu acho que é o mesmo caminho. Não valia a pena a gente entrar em dois projetos grandiosos ao mesmo tempo. Nós vamos fazer a casa, está tudo certo, a gente já é casado. É mais para comemorar com os amigos. Vamos fazer a casa e depois a gente casa com calma, não precisa. Eu acho que a gente vai muito na pressão também, só que eu e ele já moramos juntos, é só para oficializar mesmo", adicionou Mari Gonzalez sobre o relacionamento.