Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez ostentam corpos sarados após treino: "Casalzão fitness"

Nas redes sociais, os ex-BBBs Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez chamaram a atenção com seus corpos sarados

Os influenciadores digitais e ex-BBBs Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez chamaram a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira, 29, ao exibirem o corpo sarado após um treino pesado.

Nas imagens postadas pelo modelo no feed do Instagram, ele aparece de bermuda e sem camisa, enquanto a amada está de top e calça legging. Os dois ostentam os corpos sarados ao surgirem abraçados. "Treinão em ótima companhia", afirmou Jonas na legenda.

O corpo sarado do casal chamou a atenção dos internautas, que rasgaram elogios nos comentários. "Lindo casalzão fitness", disse uma seguidora. "Casal que treina juntos crescem juntos", afirmou outra. "Que lindos", falou uma fã. "Perfeitos", comentou mais uma. "Que casal poderoso", escreveu uma admiradora.

Jonas, vale lembrar, participou do BBB 12. Já Mari ficou conhecida ao se tornar uma Panicat no programa Pânico na TV. Depois, ela participou do BBB 20, a primeira edição que contou com a participação de famosos.

Confira as fotos do casal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JONΛS H SULZBΛCH A+ (@jonas.mbt)

Casamento e filhos

Mari e Jonas estão juntos desde 2015, e em entrevista à CARAS Brasil, a influencer abriu o jogo sobre casamento e filhos com o amado e ainda entregou detalhes da nova moradia. "É uma loucura! Eu esperava que contruir uma casa do zero ia ser louco, mas agora, vivenciando, é mais louco ainda. A gente se preocupa com cada detalhe, que se fosse uma casa pronta, não se preocuparia. Está sendo um processo muito importante de aprendizado [...]", afirmou.

Vivendo um relacionamento sério com Jonas há oito anos, ela explicou que vem enfrentando muita pressão para se casar e ter filhos com seu amado: "As pessoas têm muita expectativa de filhos comigo e com o Jonas. A gente tem uma parada de respeitar muito os momentos. A gente ia casar resolvendo coisa de casamento, construindo casa, e a gente conversou e não tem porque fazer isso, é muita loucura. É só pensando no resultado, porque, na real, o processo, que é o mais legal, a gente não vai viver. Então a gente tem um quarto lá, que é do lado do nosso, que a gente chama de quarto de bebê. Tem uma estrutura fácil para um dia quando tiver. Mas, hoje em dia, é quarto de hóspedes", explicou.