Manoel Soares celebra desfile da Rosas de Ouro: ''Dia pra ficar marcado no meu coração''

Representando Zumbi dos Palmares, Manoel Soares desfila pela Rosas de Ouro no Carnaval de SP

O apresentador do programa Encontro ao lado de Patrícia Poeta, Manoel Soares (43) usou as redes sociais na manhã deste sábado, 18, para falar sobre o desfile da Rosas de Ouro!

O famoso arrasou com a escola de samba paulistana no Sambódromo do Anhmebi como destaque em um carro alegórico da agremiação no grupo especial de São Paulo. Usando um look colorido, ele representou Zumbi dos Palmares e se emocionou durante a passagem pela avenida.

Em sua conta oficial no Instagram, Soares compartilhou alguns registros da noite de samba e elogiou a Rosas de Ouro. "Um dia pra ficar marcado no meu coração e na história da minha vida! Eu jamais conseguiria descrever a emoção desse momento. Foi lindo, @rosasdeouro. Foi lindo! Kindala! Que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome!", escreveu Manoel Soares na legenda.

"Você estava maravilhoso. Foi lindo ver", "Arrasou!!! Amei!!! Exuberante!", "Estava lindo", "Que bonito isso, irmão!", "Parabéns, lindo desfile", elogiaram os seguidores nos comentários.

A Rosas de Ouro foi a quinta escola a entrar na avenida e falou sobre importância da luta do povo negro pela igualdade com o enredo "Kindala! Que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome".

Confira a publicação de Manoel Soares sobre o desfile da Rosas de Ouro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manoel Soares (@manoelsoares)

Manoel Soares quebra o silêncio sobre Patrícia Poeta

Manoel Soares quebrou o silêncio sobre a onda de críticas que caem, quase diariamente, sobre Patrícia Poeta (46). Em entrevista para a revista Veja, o apresentador disse ser grato pelo carinho que recebe, mas afirmou não achar correto a forma como a colega vem sendo tratada.

"Ela sabe que pode contar comigo para qualquer coisa profissional e pessoalmente. Fico extremamente grato com o carinho das pessoas, mas sempre digo que o carinho que elas têm por mim não lhes dá o direito de ser hostil com ninguém."

Alguns telespectadores chegaram a cogitar que ele estaria sendo mal aproveitado no "Encontro" e isso rendeu boatos na internet. “Obviamente, tanto eu como a Patricia temos visões de mundo que se conectam, senão não estaríamos trabalhando no mesmo programa", disse ainda à revista Poder.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!