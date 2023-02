Manoel Soares e Marcelo Adnet desfilam em escolas de samba no carnaval de 2023

Manoel Soares é destaque em carro alegórico e Marcelo Adnet surge na comissão de frente de escola de samba no carnaval

O apresentador Manoel Soares (43) e o humorista Marcelo Adnet (41) se jogaram na folia dos desfiles de carnaval em 2023. Em cidades diferentes, os dois foram destaques em agremiações na primeira noite de desfiles.

Manoel Soares brilhou como destaque em um carro alegórico da escola de samba Rosas de Ouro no grupo especial de São Paulo. Ele cruzou o Sambódromo do Anhembi com um look colorido ao contar a história de luta do povo negro por igualdade. O comunicador representou Zumbi dos Palmares e se emocionou durante o trajeto.

Enquanto isso, Marcelo Adnet surpreendeu ao surgir na comissão de frente da escola de samba São Clemente durante o desfile na Série Ouro do Rio de Janeiro. Sem camisa, ele fez a coreografia da agremiação na Marquês de Sapucaí durante a madrugada deste sábado, 18, como enredo de 'O Achamento do Velho Mundo'.

Vale lembrar que Adnet também é um dos autores dos sambas da Acadêmicos de Vigário Geral, Bangu, Unidos da Ponte, Acadêmicos de Niterói e São Clemente.

Fotos: Leo Franco e Daniel Pinheiro/AgNews

Manoel Soares assume nova função no Grupo Globo

O apresentador Manoel Soares vai acumular funções no Grupo Globo! No ar como parceiro de Patricia Poeta no programa Encontro, da TV Globo, ele também será visto no GNT. Nesta terça-feira, 7, a emissora anunciou que Manoel Soares se junta ao time do programa Papo de Segunda.

Manoel Soares vai assumir a função que era de Fábio Porchat, que deixou o Papo de Segunda recentemente. Ele vai ser o responsável por comandar os debates semanais no programa. O comunicador é jornalista, escritor e ativista social. Ele já foi repórter de telejornais e já apresentou o É De Casa antes de ir para o programa Encontro.

Manoel Soares e KondZilla vão participar do Papo de Segunda ao lado de João Vicente e Francisco Bosco. A estreia deles acontecerá no dia 13 de março.