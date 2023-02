TV / Novidade

Manoel Soares é escalado para novo trabalho no Grupo Globo

Além de trabalhar no 'Encontro com Patricia Poeta', Manoel Soares é chamado para substituir Fábio Porchat em programa do GNT, no Grupo Globo

Manoel Soares se torna o responsável pelos debates no programa 'Papo de Segunda' - Foto: Globo / João Miguel Junior