Fábio Porchat revela motivo para sair do programa 'Papo de Segunda'

Fábio Porchat e Emicida anunciam que não vão mais participar do programa 'Papo de Segunda' e revelam os verdadeiros motivos

O apresentador Fábio Porchat (39) e o cantor Emicida (37) anunciaram que vão sair do time de artistas do programa Papo de Segunda, no GNT. Na última segunda-feira, 19, eles fizeram a última edição ao vivo da temporada e revelam que é a despedida deles da atração. Os dois decidiram sair do programa por motivos diferentes.

Fábio Porchat revelou que sente que não tem mais o que acrescentar ao programa e vai buscar novos desafios na carreira. “Continuo aprendendo muito com vocês. E é disso que eu vou sentir mais falta. É uma aula estar aqui, mas eu sinto que já dei tudo o que eu tinha que dar. Eu preciso ir para algum outro lugar”, afirmou.

Por sua vez, Emicida revelou que quer se dedicar mais a sua carreira na música. “Tenho evoluído bastante nesses estudos e pelas minhas ambições, eu preciso dedicar um tempo para música. Eu não tenho conseguido, então tive que fazer algumas escolhas. Foi uma escolha dolorida para caramba. Doeu porque eu amo muito estar aqui com vocês fazendo isso”, declarou.

Fábio Porchat conta que descobriu a infertilidade

No podcast Quem Pode, Pod, Fábio Porchat contou que descobriu que não pode ser pai de forma natural. Ele revelou que fez um teste de farmácia de fertilidade masculina e descobriu que tem uma taxa baixa de espermatozóides. Assim, ele foi ao médico e confirmou que só conseguirá ser pai por meio da inseminação artificial.

“Me liga o médico: ‘Fabio, você tinha razão. Deu uma contagem baixíssima’. Isso não tem a ver com a quantidade de esperma que sai, mas sim com a quantidade de espermatozoide. Para um homem ter filho naturalmente, normalmente, ele pode ter de 150 milhões a 50 milhões de espermatozoides. O meu deu tipo 2 milhões. Baixíssimo. O cara falou que pra ter filho de forma natural tem que ser um milagre divino”, contou.

Ele ainda conta que, se quiser ser pai, terá que recorrer a tratamento. “Ele falou que só posso ter filho fazendo inseminação e falei 'eu acho até bom'”, afirmou. “O que me dá medo é que para sempre. O para sempre me irrita muito. Eu não quero uma coisa de fora atrapalhando o andamento da minha vida, que está ótima”, explicou, sobre nunca ter sonhado ser pai.