Fabio Porchat diz ter descoberto que não pode ter filhos: ‘Não posso ser pai de forma natural’

Humorista Fabio Porchat diz em podcast que fez teste de fertilidade e resultado não foi como imaginava

O humorista e apresentador Fabio Porchat (39) decidiu abrir o jogo sobre sua vida pessoal durante o podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Após fazer um teste de fertilidade, ele descobriu que não pode ser pai de forma natural.

Porchat revelou que tudo aconteceu depois de uma viagem para os Estados Unidos junto de sua esposa. Lá, ele esperava ela fazer compras em uma farmácia, e se impressionou pelo teste de fertilidade, decidindo comprá-lo.

“Eu andando na farmácia porque eu sou curioso e olho que tem um teste de fertilidade para homem, falei ‘que esquisito’. Peguei e falei ‘que engraçado. Nunca vi isso. Ah, vou comprar’. Achei curiosíssimo e comprei”, contou. “Voltei de viagem e deixei lá e esqueci. Passou seis meses, um dia mexendo nas coisas e eu vi o teste e fiz. Foi um trâmite para fazer”, completou.

Porém, o resultado acabou não sendo o esperado, deixando o produtor com uma pulga atrás da orelha. “Deu uma contagem baixa, quase inconclusiva. Quer saber vou no médico? E nem estava pensando em ter filhos. Passou mais seis meses porque não tinha pressa e fui no urologista”, relatou.

O médico até aconselhou ele a não fazer exame detalhado por não estar tentando ser pai. Mas, perante o resultado do teste, ele acabou insistindo em realizar o espermograma para tentar confirmar o resultado.

“Me liga o médico: ‘Fabio, você tinha razão. Deu uma contagem baixíssima’. Isso não tem a ver com a quantidade de esperma que sai, mas sim com a quantidade de espermatozoide. Para um homem ter filho naturalmente, normalmente, ele pode ter de 150 milhões a 50 milhões de espermatozoides. O meu deu tipo 2 milhões. Baixíssimo. O cara falou que pra ter filho de forma natural tem que ser um milagre divino”, contou.

Ele ainda conta que, se quiser ser pai, terá que recorrer a tratamento. “Ele falou que só posso ter filho fazendo inseminação e falei 'eu acho até bom'”, afirmou. “O que me dá medo é que para sempre. O para sempre me irrita muito. Eu não quero uma coisa de fora atrapalhando o andamento da minha vida, que está ótima”, explicou, sobre nunca ter sonhado ser pai.

Fabio Porchat posta fotos antigas com Paulo Gustavo

O apresentador Fabio Porchat aproveitou o dia de TBT, na quinta-feira, 17, para compartilhar algumas lembranças ao lado do grande amigo Paulo Gustavo (1978 - 2021). O famoso publicou duas fotos antigas com o humorista, que faleceu em maio de 2021, vítima de complicações da covid-19.

No primeiro registro, Fabio e Paulo aparecem ao lado de Cauã Reymond (42) e Alinne Moraes (39), que namoraram entre 2002 e 2005. No outro clique, os humoristas posaram com Luana Piovani (46) e Malu Valle (65) durante os bastidores da peça Infraturas, em que contracenava com Paulo e tinha direção de Malu. "O Paulo ia me mandar uma mensagem aqui no Instagram pedindo pra apagar essas fotos, mas olha isso, não dá pra guardar um #tbt desse né? Hahaha Lá da época de Infraturas!", escreveu Fabio.