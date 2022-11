Fabio Porchat posta fotos antigas com Paulo Gustavo e famosos: ''Ia mandar mensagem pedindo pra apagar''

Apresentador Fabio Porchat recorda fotos com o amigo Paulo Gustavo, Cauã Reymond, Alinne Moraes, Luana Piovani e Malu Valle

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 11h33

O apresentador Fabio Porchat (39) aproveitou o dia de TBT, nesta quinta-feira, 17, para compartilhar algumas lembranças ao lado do grande amigo Paulo Gustavo (1978 - 2021).

Em seu perfil no Instagram, o comandante do programa Que História É Essa, Porchat?, do canal GNT, publicou duas fotos antigas com o humorista, que faleceu em maio de 2021, vítima de complicações da covid-19.

No primeiro registro, Fabio e Paulo aparecem ao lado de Cauã Reymond (42) e Alinne Moraes (39), que namoraram entre 2002 e 2005. No outro clique, os humoristas posaram com Luana Piovani (46) e Malu Valle (65) durante os bastidores da peça Infraturas, em que contracenava com Paulo e tinha direção de Malu.

"O Paulo ia me mandar uma mensagem aqui no Instagram pedindo pra apagar essas fotos, mas olha isso, não dá pra guardar um #tbt desse né? Hahaha Lá da época de Infraturas!", escreveu Fabio Porchat ao legendar a postagem.

"Eu tava nesse diaaaaaaaa", disse Carolina Dieckmann nos comentários. "Isso vai pra algum museu um dia", destacou Alice Wegmann. "Do jeito que ele é Ele, ele vai dar um jeito lá do céu, e vai te mandar uma carta psicografada", brincou Cacau Protasio, que acrescentou: "Aqui no Brasil temos que ter um museu @madametussauds mais com os nossos com Paulo Gustavo, Carmem Miranda, Mussum, Elza Soares, Zacarias, Chico Anysio… entre outras personalidades maravilhosa que nós temos."

Vale destacar que o documentário de PG, Filho da Mãe, que mostra a trajetória do humorista, ganhou o primeiro trailer na quarta-feira, 16. A produção da Amazon Prime Video, dirigida por Susana Garcia e codirigida por Ju Amaral, irmã de Paulo, tem estreia prevista para o dia 16 de dezembro.

Confira as lembranças de Fabio Porchat com Paulo Gustavo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat)

Fabio Porchat mostra áudios da avó indignada com falta de acessibilidade para surdos

O apresentador e ator Fabio Porchat usou as redes sociais para compartilhar áudios de sua avó e divertiu os seguidores na terça-feira, 15. O humorista e roteirista publicou uma sequência de áudios de Maria Alice, em que ela fala, indignada, da falta de acessibilidade para surdos em filmes dublados. "Senhoras e senhores, com vocês, minha avó Maria Alice", escreveu Fabio na legenda do post com emojis de risadas e corações.

"Oi, Fábio! Queria te fazer uma pergunta. Você tem contato com esses caras, com essas firmas que fazem dublagem, né? Eu não entendo uma coisa. Eu não sou contra dublagem, não! Acho ótimo, porque, às vezes… Mas, às vezes, têm umas vozes que a gente não consegue ouvir. E eu fico muito com pena de gente surda, está entendendo? Que não ouve nada, que nem usando o aparelho resolve, está entendendo? Que não pode assistir a filme dublado quando não tem legenda", começou falando Dona Maria.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!