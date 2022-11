Fabio Porchat mostra áudios da avó indignada com falta de acessibilidade para surdos

Humorista e apresentador Fabio Porchat exibe áudios da avó em defesa dos surdos, indignada com a falta de acessibilidade em filmes dublados

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 07h43

O apresentador e ator Fabio Porchat (39) usou as redes sociais para compartilhar áudios de sua avó e divertiu os seguidores na terça-feira, 15!

Em seu perfil no Instagram, o humorista e roteirista publicou uma sequência de áudios de Maria Alice, em que ela fala, indignada, da falta de acessibilidade para surdos em filmes dublados. "Senhoras e senhores, com vocês, minha avó Maria Alice", escreveu Fabio na legenda do post com emojis de risadas e corações.

"Oi, Fábio! Queria te fazer uma pergunta. Você tem contato com esses caras, com essas firmas que fazem dublagem, né? Eu não entendo uma coisa. Eu não sou contra dublagem, não! Acho ótimo, porque, às vezes… Mas, às vezes, têm umas vozes que a gente não consegue ouvir. E eu fico muito com pena de gente surda, está entendendo? Que não ouve nada, que nem usando o aparelho resolve, está entendendo? Que não pode assistir a filme dublado quando não tem legenda", começou falando Dona Maria.

Na sequência, ela questiona: "Por que que não botam legenda, pô? Mesmo dublado? Eu, por exemplo, assisto àquele 'Supernatural', no Prime, e tem legenda no dublado. Inclusive, eles fazem ruídos para o cego ouvir e entender… Desculpe, para o surdo ouvir. Eu não entendo isso, essa coisa contra o surdo. O surdo não tem vez, o cego tem. É isso aí… Porque tem até gente que descreve filmes para cego. Mas para surdo não tem, né? E também tem libra nos filmes dublados. Eu acho um absurdo. Eu vou ligar para algum deputado desses obrigando a ter legenda como é nos Estados Unidos", afirmou a avó de Porchat.

Ao finalizar os áudios, Dona Maria Alice ainda se mostrou revoltada com a falta de acessibilidade. "Quem é surdo e assiste à televisão não pode fazer leitura labial se fala em inglês, esse é o problema. Eu fico com pena da Dafne, minha sobrinha, que é surdíssima. Ela não ouve, mesmo com aparelho ela tem dificuldade, porque ela usa dois aparelhos. Ela tem que fazer leitura labial. E é isso agora? Estou defendendo a classe dos surdos, é isso aí. Vou falar com um deputado estadual conhecido meu e vou ver se consigo falar com alguém em Brasília para fazer uma lei obrigando a ter legenda mesmo sendo dublado", disse.

Confira os áudios da avó de Fabio Porchat:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat)

Fabio Porchat dá detalhes de obra em sua casa

Na segunda-feira, 14, Fabio Porchat compartilhou um vídeo em suas redes sociais dando alguns detalhes novos da reforma que está acontecendo em sua mansão com sua esposa, Nataly Mega.

A casa do casal fica no Rio de Janeiro, e está sendo reformada para os pombinhos se mudarem. “Não que eu esteja sendo otimista, João Vicente [de Castro], mas acho que estou quase vindo morar na casa nova hein?”, escreveu o apresentador do Papo de Segunda, no GNT, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

"Olha o que a gente tem aqui, minha gente! Uma parede, duas paredes! Isso aqui, como é um andar a mais, teve que pegar autorização da Prefeitura, demorou para caramba! Sei que já tem ferro no teto! Estou descendo a escada. Cara, eu acho que em março eu estou morando. Não era maio? Ele só não falou o ano! Essa que foi a nossa cagada!", brincou ele, no vídeo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!