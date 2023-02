Manoel Soares quebra o silêncio sobre Patrícia Poeta: "Carinho"

Manoel Soares foi confirmado recentemente no "Papo de Segunda", na GNT, e também segue no programa 'Encontro com Patrícia Poeta'

Manoel Soares (43) quebrou o silêncio sobre a onda de críticas que caem, quase diariamente, sobre Patrícia Poeta (46).

Em entrevista para a revista Veja, o apresentador disse ser grato pelo carinho que recebe, mas afirmou não achar correto a forma como a colega vem sendo tratada.

"Ela sabe que pode contar comigo para qualquer coisa profissional e pessoalmente. Fico extremamente grato com o carinho das pessoas, mas sempre digo que o carinho que elas têm por mim não lhes dá o direito de ser hostil com ninguém".

Alguns telespectadores chegaram a cogitar que ele estaria sendo mal aproveitado no "Encontro" e isso rendeu boatos na internet.

“Obviamente, tanto eu como a Patricia temos visões de mundo que se conectam, senão não estaríamos trabalhando no mesmo programa”, disse ele na revista Poder.

Além disso, Manoel Soares contou que não quer limitar o seu discurso apenas à pauta racial.

“A última coisa que eu quero é ter que conversar com as pessoas só sobre a questão racial. Gosto de falar de música, de beleza, de moda”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta faz desabafo sobre rumores nos bastidores

Patrícia Poeta fez um longo desabafo nas redes sociais para alfinetar os rumores de que existiriam um climão nos bastidores do programa Encontro.

“Antes mesmo de estrear o Encontro, tenho sido bombardeada com mentiras a meu respeito. Todo dia, uma nova. Preciso ser franca e aberta com vocês, como sempre fui ao longo da vida: ver essa gente inventando história a meu respeito (coisas absurdas, por sinal) magoa demais. Só tenho seguido em frente com o sorriso no rosto, nessa altura da vida, porque amo o que faço, porque tenho uma família e amigos que estão sempre por perto e porque sei qual é a minha missão nessa vida", começou ela.

"Sou humana. Sou mulher, batalhadora e, sinceramente, merecedora de cada conquista até aqui. Quem em conhece sabe disso. Afinal, são 25 anos trabalhando duro, me dedicando e nunca fazendo mal a ninguém. Pelo contrário. Lidar com críticas eu aceito, afinal quando colocamos o rosto na TV, sabemos que isso pode acontecer. Agora, mentiras: não suporto. Até porque uma mentira contada várias vezes, acaba virando verdade, mesmo não sendo. Mentiras baixas. Se posso dar um conselho com essa experiência: não apedreje uma pessoa sem saber quem ela é de verdade", finalizou.