Magérrima, Bruna Marquezine surge com look mínimo no último dia de Carnaval

Bruna Marquezine ostenta sua barriga reta e muito estilo ao apostar em look ousadíssimo para curtir a última noite de Carnaval em 2024

A atriz Bruna Marquezine apostou em um look estiloso e ousado para curtir a última noite de Carnaval em 2024. A musa marcou presença em um baile no Rio de Janeiro e deixou à mostra sua beleza impecável.

Ela surgiu apenas de biquíni azul e branco e com detalhes estilosos, incluindo plumas e muito brilho. Além disso, a morena completou o visual com um adereço de cabeça.

Bruna curtiu o carnaval deste ano em Salvador, na Bahia, ao acompanhar os trio elétricos com seus amigosSasha Meneghel e João Lucas, e também foi ao Rio de Janeiro para os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

Fotos: Marcelo Sá Barretto e Fabrício Pioyani / Agnews

Bruna Marquezine surge com look que já foi usado por Virginia Fonseca

A atriz Bruna Marquezine atraiu todos os olhares ao chegar em um camarote de Salvador, na Bahia, com um vestido ousadíssimo. Porém, o modelito não é novidade no mundo das celebridades. Há poucos dias, o look apareceu no corpo da influenciadora digital Virginia Fonseca.

O vestido em questão é preto, curtíssimo, com vários recortes e transparência. Virginia usou o look com um conjunto de lingerie fininho para não mostrar demais e caprichou nas poses. Ela surgiu com o look na festa de aniversário do jogador de futebol Neymar Jr e mostrou as fotos nas redes sociais.

Por sua vez, Bruna não usou nada por baixo e deixou em dúvida sobre estar ou não de calcinha ou algum tapa-sexo. Ela colocou o look milimetricamente em seu corpo para não deixar nada de sua intimidade à mostra e se jogou na folia ao lado dos amigos.

