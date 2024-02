Mãe de Davi, do BBB 24, vira celebridade em trio elétrico

Mãe de Davi, do BBB 24, Elisângela aproveita a folia de Salvador e chama a atenção em trio elétrico na madrugada de sexta-feira, 9

Como Davi é um dos destaques do BBB 24, da Globo, a mãe dele, Elisângela Brito, chamou a atenção ao curtir o carnaval de Salvador. Na noite de sexta-feira, 9, ela surgiu em cima de trio elétrico pelas ruas da cidade e foi flagrada pelos paparazzi.

Sorridente, ela posou para as fotos no meio da folia e mostrou o seu look estiloso, composto por calça jeans e body de um ombro só.

Nos últimos dias, a mãe de Davi virou assunto nas redes sociais por causa da casa deles. O site Splash, do UOL, visitou Cajazeiras, em Salvador, local em que Davi cresceu, e conversou um pouco com Elisângela Brito, mãe do jovem, sobre as dificuldades que eles enfrentam. Em novembro de 2023, Elisângela recebeu a primeira notificação da Codesal (Defesa Civil de Salvador), pedindo para que ela deixasse a residência onde mora às pressas devido ao risco de deslizamento.

"No fundo da casa há um deslizamento de terra mesmo com a lona que colocaram. Fui notificada para sair, evacuar esse imóvel imediatamente. Não posso ficar aqui", contou ela em entrevista ao Splash. Desde então, ela seguiu a recomendação de não ocupar mais um dos quartos da casa e dorme na sala com a filha, Maria Eduarda, de sete anos.

Elisângela, mãe de Davi, do BBB 24 - Foto: Victor Chapetta - Agnews

Davi sonha com morte de brother

O participante Davi Brito surpreendeu ao contar os sonhos que teve com dois participantes do BBB 24, da Globo. Inclusive, ele contou que um deles até morria!

Em uma conversa no reality show, ele contou que sonhou que o brother Michel perdia a vida. “Sonhei que você morria, mano”, disse ele. E Michel não se abalou: “Então você está me dando a vida. E eu morria como?”. Então, Davi contou: “Não sei. Você estava aqui uma semana e na outra não estava mais”.

Logo depois, o baiano ainda contou que sonhou com sua amiga Isabelle. “E sonhei que Isabelle ganhava o líder. Ela olhava na minha cara, falava ‘vou ganhar o líder’ e ganhava”, afirmou. Vale lembrar que os participantes vão disputar mais uma prova do líder nesta quinta-feira, 8.