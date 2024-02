BBB 24: Davi sonha com morte de brother: ‘Morria, mano’

Confinado no BBB 24, Davi choca seus amigos ao revelar um sonho macabro com um dos brothers da casa

O participante Davi Brito surpreendeu ao contar os sonhos que teve com dois participantes do BBB 24, da Globo. Inclusive, ele contou que um deles até morria!

Em uma conversa no reality show, ele contou que sonhou que o brother Michel perdia a vida. “Sonhei que você morria, mano”, disse ele. E Michel não se abalou: “Então você está me dando a vida. E eu morria como?”. Então, Davi contou: “Não sei. Você estava aqui uma semana e na outra não estava mais”.

Logo depois, o baiano ainda contou que sonhou com sua amiga Isabelle. “E sonhei que Isabelle ganhava o líder. Ela olhava na minha cara, falava ‘vou ganhar o líder’ e ganhava”, afirmou. Vale lembrar que os participantes vão disputar mais uma prova do líder nesta quinta-feira, 8.

Davi é elogiado por sisters do BBB 24

Depois de ser criticado por suas atitudes na casa do BBB 24, da Globo, o brother Davi foi elogiado! Em uma conversa das sisters Alane e Beatriz, elas falaram sobre o rapaz e surpreenderam pelo tom amigável com o qual falaram dele.

As duas comentaram sobre o respeito que ele passa para elas. "Ele conversou muito comigo hoje, também. Falou coisas bonitas, que ajudaram a melhorar a angústia", disse Alane. Então, Beatriz completou: "Nossa, Alane! Zero jogo, foi de Bia pra Davi, sabe? Independente de jogo, eu senti que tava angustiada, tava me sentindo sozinha, uma angústia, aperto no peito. E eu senti Deus usando ele naquele momento".

Alane completou: "Eu senti a mesma coisa hoje! Teve uma hora que ele falou uma coisa que a minha mãe fala. Eu fico pensando que, intuitivamente, não vejo maldade no Davi". Por fim, Beatriz declarou: "Eu vejo desespero. Eu tive uma conversa com ele na piscina e não adianta, é dele. Eu olho pra ele e vejo um pouco do meu pai. Meu pai é tipo o Davi, é incisivo. Se ele falar que isso aqui é vermelho, é vermelho e acabou, ninguém muda".