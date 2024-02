BBB 24: Davi é elogiado por sisters em momento raro no confinamento

Depois de ser alvo de críticas no BBB 24, Davi vira tema de mais uma conversa e surpreende ao ser elogiado pelas sisters

Depois de ser criticado por suas atitudes na casa do BBB 24, da Globo, o brother Davi foi elogiado! Em uma conversa das sisters Alane e Beatriz, elas falaram sobre o rapaz e surpreenderam pelo tom amigável com o qual falaram dele.

As duas comentaram sobre o respeito que ele passa para elas. "Ele conversou muito comigo hoje, também. Falou coisas bonitas, que ajudaram a melhorar a angústia", disse Alane. Então, Beatriz completou: "Nossa, Alane! Zero jogo, foi de Bia pra Davi, sabe? Independente de jogo, eu senti que tava angustiada, tava me sentindo sozinha, uma angústia, aperto no peito. E eu senti Deus usando ele naquele momento".

Alane completou: "Eu senti a mesma coisa hoje! Teve uma hora que ele falou uma coisa que a minha mãe fala. Eu fico pensando que, intuitivamente, não vejo maldade no Davi". Por fim, Beatriz declarou: "Eu vejo desespero. Eu tive uma conversa com ele na piscina e não adianta, é dele. Eu olho pra ele e vejo um pouco do meu pai. Meu pai é tipo o Davi, é incisivo. Se ele falar que isso aqui é vermelho, é vermelho e acabou, ninguém muda".

Davi e Matteus descumprem regra e levam punição:

Os brothers Davi e Matteus foram surpreendidos com uma punição na casa do BBB 24, da Globo. Os dois levaram uma bronca da produção do reality show porque descumpriram uma regra do confinamento. É que os colegas de confinamento entraram na piscina da casa com o celular na mão, uma atitude proibida.