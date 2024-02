Ludmilla desabafa após encerrar bloco às pressas: “Foi com muita dor”

Após sair de show chorando e às pressas, Ludmilla explica o que aconteceu em seu Bloco de Carnaval nas ruas do Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 13, Ludmilla agitou as ruas do centro do Rio de Janeiro com seu bloco de Carnaval. No entanto, a cantora precisou encerrar a apresentação às pressas, o que deixou os fãs preocupados. Por isso, ela apareceu em suas redes sociais para contar que a decisão foi tomada "com muita dor" e explicar o que, de fato, aconteceu.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Ludmilla tranquilizou ao mostrar que já estava bem em seu quarto de hotel. Mas, ao contrário do que os admiradores pensaram, ela explicou que o bloco não foi encerrado por sua casa, e sim em razão do público. Devido ao calor intenso e à aglomeração, muitas pessoas passaram mal.

Abalada, Lud lamentou a situação: "Eu chorei, vocês viram? Foi com muita dor no coração que encerrei o trio antes da hora, porque o sol estava muito forte, gente. Tinha muita gente passando mal, com calor, então tive que acabar antes”, a cantora desabafou sobre o final abrupto da apresentação, que contava com o apoio de um carro pipa e distribuição de água para refrescar a galera.

"Me desculpem mesmo, do fundo do meu coração. Vocês sabem que eu sou do fervo. Mas pela segurança e integridade de vocês, eu optei por acabar antes. Mas muito obrigada!", disse Ludmilla, que agradeceu o apoio dos foliões neste ano: "Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei ser tão amada assim”, disse emocionada sobre as últimas apresentações.

Ludmilla explica o que aconteceu após encerrar bloco mais cedo - Reprodução/Instagram

“É uma sensação que eu queria tentar explicar para vocês, de ver aqueles rostinhos todos olhando para mim. Todo mundo se preparou, acordou cedo para estar lá. Estou muito feliz”, finalizou a artista. Vale mencionar que a estrela está com a agenda lotada, Ludmilla já marcou presença e arrastou multidões no Carnaval de São Paulo, Pernambuco, e Rio de Janeiro neste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Ludmilla se derrete ao assistir o desfile de Brunna Gonçalves:

Em meio à intensa rotina de shows e desfiles de Carnaval, Ludmilla e Brunna Gonçalves conseguiram curtir um momento juntas na madrugada da última segunda-feira, 12. Durante o desfile da Beija-Flor de Nilópolis, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, a cantora marcou presença no camarote e se derreteu ao acompanhar sua esposa de pertinho.

Em suas redes sociais, Ludmilla narrou as ‘doideiras’ que precisou fazer para assistir a amada brilhar: “Sai do meu show de São Paulo, passei no hotel muito rápido, tomei um banho. Fui para a avenida assistir ela, fui para o meu show no Rio de Janeiro. Fiz meu show no Rio de Janeiro, agora já to aqui no hangar de novo para voltar para Recife”, disse

Apesar da correria, Ludmilla conseguiu marcar presença no evento. Direto do camarote, a cantora acompanhou tudo de pertinho e se emocionou ao ver sua esposa exibindo muito samba no pé e alegria. Brunna surgiu deslumbrante com uma fantasia micro supercolorida, arrancando suspiros da cantora. Elas até trocaram um beijo no meio do desfile.