Após usar fantasia pesada, Lore Improta mostra hematomas: “Muita dor”

Lore Improta mostrou a pele machucada por conta do peso de sua fantasia no Carnaval

Lore Improta (29) parou a Sapucaí na noite da segunda-feira, 20, após desfilar como Musa da Viradoura com uma fantasia dourada ousada, sem tapa-sexo. Mas além dos perrengues na avenida, como a injeção tomou para suportar as dores nos pés, a dançarina também precisa lidar com alguns hematomas que ganhou.

Acontece que o costeiro da fantasia de Lore, que homenageia a época do ciclo do ouro na história de Rosa Maria Egipcíaca (1719-1771), henredo da escola de samba neste ano, era muito pesada e deixou a loira com machucados nos ombros e fortes dores. Nos stories, a dançarina exibiu detalhes dos hematomas.

Com uma marca roxa em um do ombro, a mulher do cantor Leo Santana (34), que está dominando o Carnaval com seu hit ‘Zona de Perigo’, deixou os seus seguidores chocados com o registro. “Isso dói”, ela escreveu em meio a risadas, mostrando que apesar das marcas, ainda está realizada com seu desfile neste Carnaval.

Lore Improta com hematoma após Carnaval - Reprodução/Instagram

Depois, a loira também surgiu deitada descansando após a noite intensa de desfile e desabafou sobre a dor: “Não dormi ainda, vou tirar um cochilinho, porque ainda tem Carnaval de Salvador” e continuou: “To com muita dor nos ombros e nos braços por causa do meu costeiro, estava muito pesado, mas faz parte”, concluiu.

Confira detalhes da fantasia de Lore Improta:

Lore Improta enfrentou vários desafios até desfilar com a fantasia de ouro para a Viradoura na Sapucaí. Bastante abalada antes do grande show, a loira chegou a revelar que tomou uma injeção para suportar as dores nos pés, em virtude do diagnóstico de Neuroma de Morton, doença que causa dor e incômodo na região.

Mas, mesmo em meio a dor, Lore arrasou com a fantasia dourada mega cavada e com um detalhe importante: sem tapa-sexo. Sobre a ousadia, a dançarina declarou: "Medo de pular para fora", mas seguiu plena até o fim do desfile.