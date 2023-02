Lore Improta aposta em look com microshorts e escandaliza ao deixar pernões à mostra

Musa do Carnaval, Lore Improta exibiu os pernões ao eleger microshort; veja

Lore Improta (29) caiu no samba na tarde deste sábado, 18. A musa foi destaque enquanto curtia a folia em Salvador, na Bahia.

Usando uma blusa branca e shorts jeans, a dançarina fugiu do comum ao turbinar o look carnavalesco com peças de brilhantes.

Nas imagens, a dançarina roubou a cena ao surgir com o shorts minúsculo, que deixava as pernas torneadas totalmente expostas e impressionou. Gente, que atrevida!

Para complementar o look, a mulher de Léo Santana (34) ainda apostou em brincos de strass, elásticos de cabelo, e caprichou nas pedrinhas de sua maquiagem.

Os fãs não perderam tempo e deixaram comentários: "Linda demais nota 10.10", elogiou uma. "Oh mulher maravilhosa", disse outro. "Se tem mais bonita e carismática, eu desconheço", falou mais um.

Brincadeira!

Na última terça-feira, 14, Ivete Sangalo (50) deixou sua opinião sobre o assédio que Léo Santana tem sofrido após o lançamento de Zona de Perigo e surpreendeu ao deixar um comentário no vídeo da loira.

"Minha amiga, perdoa, porque é babado. Amo vocês", riu Ivete Sangalo elogiando Léo Santana. Em resposta, Lore Improta escreveu: "Ivete, até você?".