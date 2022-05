Klebber Toledo relembra clique no Carnaval ao lado de ex-BBBs: ''Segura esse bonde''

Klebber Toledo lembrou de um registro especial que fez ao lado dos ex-BBBs, Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 14h13

Nesta quinta-feira, 5, Klebber Toledo (35) decidiu usar suas redes sociais para lembrar um pouco do último Carnaval.

O ator publicou um clique onde ele aparece em um dos camarotes da Sapucaí, ao lado do ator Sérgio Malheiros (29) e dos ex-BBBs Pedro Scooby(33), Paulo André (23) e Douglas Silva (33).

Na legenda, Klebber falou com carinho do momento: "Segura esse bonde. Alguém aí já está com saudade do carnaval? Espero que esse time se reúna de novo antes do próximo carnaval."

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "A foto nem carregou de tão pesada", escreveu um. "O verdadeiro significado de tanto faz", brincou outro. "Que demais!", falou um terceiro.

Confira o clique de Klebber Toledo ao lado de ex-BBBs durante o Carnaval: