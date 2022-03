Juliana Paes exibe look de Carnaval no quintal de casa e lamenta: ''Deixemos a folia pra depois''

Atriz Juliana Paes não deixou de curtir a folia em casa e mostrou fantasia brilhante usada no Carnaval em família

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 09h55

A atriz Juliana Paes (42) não deixou o feriado de Carnaval passar em branco!

Na noite de terça-feira, 01, a artista, que interpretará Maria Marruá no remake de Pantanal, publicou uma sequência de registros mostrando a fantasia escolhida para a folia no quintal de sua casa.

Nas imagens, feitas pelo fotógrafo Ita Mazzutti e publicadas em seu perfil no Instagram, ela surgiu com um body recortado todo brilhante e saia de franja. Com os cabelos soltos, Juliana completou o look com um arranjo de flores brancas na cabeça e comentou sobre a falta dos desfiles e blocos de carnaval.

"Carnaval sem Carnaval… sem bloco… juro que fico sentida… Carnaval pra mim, sempre foi época de pausar a vida real um pouquinho, pra deixar vir o lúdico, a fantasia, o riso frouxo, o corpo mais livre, a mente mais fresca… quando a realidade se sobrepõe com tantas dores, não tem jeito… tem q parar, refletir, ajudar no que puder e deixemos a folia pra depois", escreveu Juliana Paes ao legendar a postagem, usando a hashtag "meu bloco de quintal".

"Que linda", babou o maridão, Dudu Baptista, nos comentários. "Carnaval e você são duas combinações perfeitas, maravilhosa demais", se derreteu uma fã. "Musa carnavalesca!!!", disse outra. "Que perfeição, toda a obra", babou mais uma.

Globo divulga primeira chamada de 'Pantanal'

Tá chegando! A TV Globo divulgou recentemente a primeira chamada oficial do remake de Pantanal, que tem estreia prevista para 28 de março e substituirá Um Lugar Ao Sol no horário nobre. Após as cenas em que Juliana Paes aparece nua à beira de um rio, a atriz celebrou a chegada da trama às telinhas em breve. "Ainda não superei a chamada divulgada ontem!!!!! Que orgulho de todos, elenco e equipe!!!! Vem logo", disse ela.

Confira o look usado por Juliana Paes no Carnaval: