Jade Picon dá show de beleza com look totalmente transparente no Carnaval

Ela pode! Jade Picon impressiona ao abusar da transparência com um macacão revelador para curtir a folia no Rio de Janeiro

Na noite da última segunda-feira, 13, em meio à folia do Carnaval no Rio de Janeiro, Jade Picon compareceu à Sapucaí com um look de parar a avenida! A influenciadora digital deu um show de beleza e ousadia ao marcar presença em um dos camarotes com um macacão totalmente transparente, que quase mostrou demais.

Nos cliques, que foram registros pelos fotógrafos presentes na atração, Jade posou para exibir os detalhes de sua produção especial, feita sob medida para o evento. Com o macacão azul, em um modelo praticamente esculpido no corpo, a musa deixou detalhes de seu físico impecável à mostra devido à transparência do tecido.

Além de revelar detalhes íntimos, como a lingerie no mesmo tom que a peça, o modelito também contava com adornos ousados, como corações na região dos seios e abdômen, além de muitas aplicações de brilho e um cinto com algumas letras douradas. Jade ainda complementou a produção com uma maquiagem brilhante e os cabelos presos.

Jade Picon curte Carnaval com look ousado - Foto: Marcelo Sá Barretto e Fabrício Pioyani/Agnews/Instagram

Em seu perfil oficial no Instagram, a intérprete de ‘Chiara’ na antiga novela da Globo, ‘Travessia’, também dividiu detalhes do look e ganhou muitos elogios de seus admiradores: “Sensacional! Look, make tudo Jadinha tirando o fôlego”, uma seguidora exaltou. “É a mais linda da Sapucaí”, comentou mais um. “Um verdadeiro espetáculo”, disse outra.

Jade Picon curte Carnaval com look ousado - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que esse não foi o único look de Carnaval de beldade! Aproveitando para curtir a festa da Sapucaí, Jade também compareceu a um dos eventos com uma minissaia vermelha, feita a partir de um abadá customizado com correntes e pedras vermelhas, que exibiram seu abdômen impecável. Além disso, ela apostou em um top de pedras vermelhas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Jade Picon é citada no BBB 24:

No último final de semana, a influcienciadora digital entre os nomes citados pelos participantes do BBB 23. É que a cantora Wanessa Camargo refletiu sobre sua trajetória como integrante do Camarote do BBB 24 e mencionou alguns nomes, como Karol Conká e Jade Picon, entre sisters que foram criticadas durante suas participações por algumas condutas.

Além de relembrar as polêmicas de Karol na atração, a participante também comentou sobre o jogo de Jade Picon, do BBB 22, ao convocar Arthur Aguiar, vencedor da edição, para o paredão. O comissário de bordo não concordou que a atriz tenha errado tanto no jogo e também não achou que a influenciadora saiu com uma imagem ruim.