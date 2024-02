BBB 24: Wanessa compara sua participação com Karol Conká

Wanessa compara sua trajetória com Karol Conká e até Jade Picon; cantora nega ter feito algo grave como a sister que foi 'cancelada' pelo público

A cantora Wanessa Camargo refletiu sobre sua trajetória como integrante do Camarote do BBB 24. Em conversa com Marcus Vinicius, a famosa citou Karol Conká e Jade Picon, sisters que foram criticadas durante suas participações por algumas condutas.

A namorada de Dado Dolabella então comentou que não acredita que esteja igual a cantora que foi "cancelada" pelo público na época. "Eu tenho certeza de que grave igual à Karol eu não fiz nada. [...] A visão que eu tenho de jogo que pode estar de um jeito e o povo está vendo de outra. Agora, eu vejo como é difícil a gente entender isso lá fora", desabafou referenciando Karol Conká do BBB 21.

"Ela não está percebendo que ela está fazendo isso?", completou a sister pensando que o público pode estar questionando suas atitudes dela. "Às vezes, a gente não percebe", analisou Marcus.

A participante ainda relembrou o jogo de Jade Picon, do BBB 22, ao convocar Arthur Aguiar, vencedor da edição, para o paredão. O comissário de bordo não concordou que a atriz tenha errado tanto no jogo e também não achou que a influenciadora saiu com uma imagem ruim.

