BBB 24: Além de Davi, saiba quem está na mira de Wanessa

Com Davi na mira do líder, Wanessa revela quem são seus outros alvos para o próximo paredão no BBB 24; sister surpreendeu com nomes

A cantora Wanessa Camargo revelou quem está em sua lista de votos além de Davi, que está com a pulseira dada pelo líder Lucas Henrique. Em conversa com Yasmin Brunet, a artista compartilhou seus planos no jogo.

Caso Isabelle ganhe a imunidade e a dê para o motorista de aplicativo, a namorada de Dado Dolabella falou que poderá votar em Fernanda, que também está com a pulseira de mira do líder, MC Bin Laden ou Giovanna.

"Eu deixo para me preocupar mais quando vier o Anjo, que aí eu consigo desenhar mais o jogo", comentou. Yasmin então falou que não tem como prever como ficará o jogo mesmo com o vencedor da Prova do Anjo definido, e Wanessa explicou: "Vamos supor que Cunhã pegue o Anjo. Aí eu já sei que o Davi... Aí eu tenho que pensar, entendeu?". "As pessoas que eu pegaria e poderia dar as pulseiras de alvo continuam na minha cabeça caso eu tenha que usar um segundo voto, entendeu?", completou.

"Seria quem?", questionou a modelo. "Fernanda, Giovanna e Bin. Bin eu tenho dúvida ainda. Fernanda, apesar de gostar dela, ela tem essas questões que eu acho que precisam ser vistas", declarou.

Após o líder Lucas Henrique dar as pulseiras de mira do líder para Fernanda, Davi, Deniziane e Isabelle, os brothers se movimentaram no jogo. O motorista de aplicativo está fazendo plantão no big fone e a confeiteira fez uma proposta de trocar imunidade com Isabelle.

Wanessa: "Não quero ir no Paredão, mas queria uma resposta" #BBB24



Extra extra! Sua resposta é a sua queda. pic.twitter.com/CUfYNFim5B — Rá (@Ralmeidaz) February 10, 2024

