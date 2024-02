BBB 24: Fernanda faz proposta inusitada para Isabelle: 'A gente se imuniza'

O que? Fernanda faz proposta para Isabelle de trocarem imunidade, caso alguma delas vença Prova do Anjo; entenda o raciocínio da sister

O líder da semana Lucas Henrique colocou as pulseiras de mira em Davi, Isabelle, Fernanda e Anny. Após a ação do professor, a confeiteira, que estava na liderança, surpreendeu ao fazer uma proposta ousada a dançarina.

Em conversa sobre precisarem escapar do paredão, Fernanda comentou com Isabelle sobre elas trocarem a imunidade, caso alguma dela vença a Prova do Anjo. "A gente se imuniza. Você não está com a mesma fita que eu? Eu ganho, eu te dou. Você ganha, você me dá", falou a amiga de Pitel.

A sister não respondeu à proposta de dar a imunidade do Anjo para Fernanda. "Falei para o Lucas: 'Aí tem Anjo, já pensou salvar três e só sobrar eu?'", disse ela, citando o papo em que o brother garantiu que ela não seria indicada. "Vai dar uma grande confusão", opinou a ex-líder. "Eu acho que ele blefou comigo. Só que, até então, vai saber com quem ele está blefando de verdade. Se é comigo, se é contigo. Aí depois a gente fica espalhando que ele está blefando com todo mundo", contou Isabelle.

Insistindo, Fernanda continuou: "Você se sente à vontade da gente combinar que se você ganhar o Anjo e ele for imune e imuniza o outro, me dar, e eu imunizo você?". Isabelle deixouo assunto para depois: "Olha, é uma coisa que eu tenho que pensar amanhã. Porque a minha cabeça está... Sério, hoje meu dia foi...". "Não, porque é combinado, se não for combinado, também não me sinto segura de fazer o mesmo com você. Se for bom para duas, é bom para duas", comentou Fernanda.

Relembre como será a formação do paredão:

A Prova do Anjo acontece no sábado, 10. O novo anjo está imune e poderá imunizar mais um participante.

No domingo, a casa formará um paredão triplo. Após o anjo imunizar um brother e o líder revelar seu veredito, os brothers votarão aberto.

Os 4 mais votados pela casa estão no paredão. O líder ainda terá o direito de salvar 1 dos 4 emparedados. Os 3 que sobrarem disputam a Prova Bate e Volta, em que apenas 1 dos participantes poderá se livrar da berlinda.