BBB 24: Lucas Henrique coloca quatro brothers Na Mira do Líder; Saiba quem

Consagrado líder, Lucas define quatro brothers em seu alvo de indicação direta ao paredão

Lucas Henrique foi consagrado como o líder da semana durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 9, no Big Brother Brasil 24.

O professor de educação física foi o último a sair da Prova do Líder de Resistência e garantiu mais uma semana no reality show.

Após a consagração, o brother precisou definir o seu VIP. Ele escolheu 6 participantes para o seleto grupo: MC Bin Laden, Leidy Elin, Marcus Vinicius, Yasmin, Wanessa e Pitel.

Em seguida, Lucas entregou as 4 pulseiras do Na Mira do Líder. Davi, Fernanda, Deniziane, Isabelle estão em risco de serem indicados direto para a berlinda na formação do paredão, que acontece no domingo, 11.

Relembre como será a formação do paredão:

A Prova do Anjo acontece no sábado, 10. O novo anjo está imune e poderá imunizar mais um participante.

No domingo, a casa formará um paredão triplo. Após o anjo imunizar um brother e o líder revelar seu veredito, os brothers votarão aberto.

Os 4 mais votados pela casa estão no paredão. O líder ainda terá o direito de salvar 1 dos 4 emparedados. Os 3 que sobrarem disputam a Prova Bate e Volta, em que apenas 1 dos participantes poderá se livrar da berlinda.