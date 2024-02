BBB 24: Desesperado, Davi faz plantão no big fone: 'Toca pelo amor de Deus'

Com pulseira de alvo do líder, Davi faz plantão no big fone mais uma vez; na última semana brother atendeu e conseguiu escapar do paredão

Sentindo-se ameaçado mais uma vez na casa, Davi está fazendo plantão no big fone após receber a pulseira de mira do lider de Lucas Henrique. Neste sábado, 10, o motorista de aplicativo já amanheceu ao lado do objeto na esperança dele tocar.

No último domingo, horas antes da formação de paredão, o brother estava fazendo outro plantão e conseguiu uma imunidade, livrando-se da berlinda. Pensando em se salvar novamente, ele está ficando perto do local.

"Vai, Big Fone, toca pelo amor de Deus. Toca, toca, toca", disse. "Vai, toca agora de manhã, acorda todo mundo com essa zuada", pediu. Antes, o baiano ainda chorou e cantou: "Eu estou apavorado, eu estou desesperado e vim aqui para a gente conversar".

Momentos antes, Davi falou sobre ter uma nova amiga na casa. Ele disse que a estátua de coruja branca vai ser a companheira dele ao longo do jogo. “Você vai ser o meu amuleto da sorte, coruja. você vai trazer sorte. Esse Big Fone vai tocar hoje de manhã”, disse ele ao se sentir excluído pela grande maioria dos participantes.

💬 Davi fala sozinho: "Conviver com esse povo é a pior coisa" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/o6dh2uM6Bh — Big Brother Brasil (@bbb) February 10, 2024

Mesmo sendo perseguido, por quase a cada toda, o Davi peita todo mundo e bate de frente, de longe ele é a pessoa que menos se faz de vítima.



Acho até que esse choro demorou pra vim, ele foi forte. Eu na primeira discussão, já estaria chorando. #BBB24pic.twitter.com/91Kklkty3e — ro (@rooh_vitoriia) February 10, 2024

Mãe de Davi rouba a cena em trio elétrico

Como Davi é um dos destaques do BBB 24, da Globo, a mãe dele, Elisângela Brito, chamou a atenção ao curtir o carnaval de Salvador. Na noite de sexta-feira, 9, ela surgiu em cima de trio elétrico pelas ruas da cidade e foi flagrada pelos paparazzi.

Sorridente, ela posou para as fotos no meio da folia e mostrou o seu look estiloso, composto por calça jeans e body de um ombro só.

Nos últimos dias, a mãe de Davi virou assunto nas redes sociais por causa da casa deles. O site Splash, do UOL, visitou Cajazeiras, em Salvador, local em que Davi cresceu, e conversou um pouco com Elisângela Brito, mãe do jovem, sobre as dificuldades que eles enfrentam. Em novembro de 2023, Elisângela recebeu a primeira notificação da Codesal (Defesa Civil de Salvador), pedindo para que ela deixasse a residência onde mora às pressas devido ao risco de deslizamento.