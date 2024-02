BBB 24: Davi escolhe nova amiga na casa e choca os fãs

E a Isabelle? Davi anuncia qual é sua nova amiga no confinamento durante a madrugada de plantão no Big Fone do BBB 24

O brother Davi protagonizou um momento inusitado na casa do BBB 24, da Globo, ao escolher uma nova amiga. Durante a madrugada deste sábado, 10, ele estava fazendo plantão na frente do Big Fone depois de ser colocado na mira do líder e escolheu um objeto da casa como seu amuleto da sorte e amiga.

Ele disse que a estátua de coruja branca vai ser a companheira dele ao longo do jogo. “Você vai ser o meu amuleto da sorte, coruja. você vai trazer sorte. Esse Big Fone vai tocar hoje de manhã”, disse ele.

Inclusive, Davi deu o nome de Ló para a estátua. “Ela acorda a noite e dorme durante o dia. É, coruja, acho que eu também sou uma coruja, viu? Porque eu fico mais acordado de noite do que durmo. Acho que você é minha amiga. Colocaram você aqui pensando em mim. Você vai ser minha amiga. Vamos fazer plantão juntos. Seu nome vai ser Ló. Davi e Ló no plantão Big Fone”, disse ele.

Davi escolhe nova amiga no BBB 24: a estátua de coruja - Foto: Reprodução / Globo

Mãe de Davi rouba a cena em trio elétrico

Como Davi é um dos destaques do BBB 24, da Globo, a mãe dele, Elisângela Brito, chamou a atenção ao curtir o carnaval de Salvador. Na noite de sexta-feira, 9, ela surgiu em cima de trio elétrico pelas ruas da cidade e foi flagrada pelos paparazzi.

Sorridente, ela posou para as fotos no meio da folia e mostrou o seu look estiloso, composto por calça jeans e body de um ombro só.

Nos últimos dias, a mãe de Davi virou assunto nas redes sociais por causa da casa deles. O site Splash, do UOL, visitou Cajazeiras, em Salvador, local em que Davi cresceu, e conversou um pouco com Elisângela Brito, mãe do jovem, sobre as dificuldades que eles enfrentam. Em novembro de 2023, Elisângela recebeu a primeira notificação da Codesal (Defesa Civil de Salvador), pedindo para que ela deixasse a residência onde mora às pressas devido ao risco de deslizamento.