De minissaia, Jade Picon exibe corpão em look todo vermelho para o Carnaval

Curtindo o Carnaval do Rio de Janeiro, Jade Picon elege look todo vermelho e exibe seu corpão com minissaia de cintura baixa; confira!

Preparada para curtir a noite desta segunda-feira, 10, de Carnaval, a influenciadora digital Jade Picon mostrou o look escolhido para cair na folia. Em suas redes sociais, a ex-BBB surgiu com um modelito todo vermelho e deixou seus seguidores babando com a sua beleza.

Aproveitando para curtir a festa da Sapucaí, Jade apostou em uma minissaia vermelha, feita a partir de um abadá customizado com correntes e pedras vermelhas, que exibiram seu abdômen impecável. Além disso, ela apostou em um top de pedras vermelhas, que complementaram perfeitamente seu look mínimo.

Jade publicou o álbum de fotos apenas com emojis de coração e de fogo. Nos comentários, no entanto, seus seguidores não lhe pouparam de lindas palavras. "Surreal essa beleza", declarou um fã. "Como entregou com esse look", elogiou outro. "Lindíssima", disparou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Bruna Marquezine elege look brilhante para curtir o Carnaval

Outra famosa que arrasou no look de Carnaval nesta segunda-feira, 12, foi a atriz Bruna Marquezine. Aproveitando a festa em Salvador, na Bahia, com seus melhores amigos, o casal Sasha Meneghel e João Lucas, a artista elegeu um look deslumbrante para cair na festa e deixou todos os seus fãs boquiabertos com sua escolha.

Em seu perfil oficial do Instagram, a musa publicou novas fotos de seu look, mostrando cada detalhe incrível do modelito escolhido. Bruna apostou em um conjunto de minissaia e bata preta brilhante, com várias correntes douradas, além de sandálias gladiadoras.

"Eu não consigo pensar em uma legenda que não seja ÓÓÓÓ BEBÊ É A VEVETA QUE TÁ NO COMANDO", escreveu a atriz na legenda da publicação, citando a música 'Macetando', hit do Carnaval de Ivete Sangalo e Ludmilla.