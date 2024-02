Ivete Sangalo se inspira no início da carreira para look de Carnaval

Ivete Sangalo sai pelas ruas de Salvador com o trio elétrico em seu primeiro dia de Carnaval em 2024 e usa look estiloso

A cantora Ivete Sangalo já deu início ao seu Carnaval de 2024. Na tarde desta quinta-feira, 8, ela saiu com seu trio elétrico pelas ruas de Salvador, na Bahia, e caprichou na escolha do look para o primeiro dia de folia neste ano.

A estrela se inspirou no início de sua carreira de sucesso para montar o modelito do dia. Ivete e sua equipe se inspiraram no look que ela usou para a foto de capa do primeiro álbum solo, chamado Ivete Sangalo, de 1999.

Assim, ela apareceu com um macaquinho brilhante e com uma grande gola branca e volumosa. “Falar de Carnaval e de amor… É fácil! Vocês estão prontos para dar o start nessa festa que eu amo? O Carnaval da Veveta vai começar”, disse ela nas redes sociais.

Ivete Sangalo em Salvador - Foto: AgNews

View this post on Instagram A post shared by Veveta (@ivetesangalo)

View this post on Instagram A post shared by Veveta (@ivetesangalo)

Filho de Ivete rouba a cena em vídeo

O adolescente Marcelo Cady, de 13 anos, que é filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, roubou a cena em um novo vídeo com seu pai. Nesta semana, ele apareceu tocando percussão ao lado do pai em um ensaio deles já em clima de Carnaval.

Nas imagens, Marcelo mostrou o quanto já cresceu e está cada dia mais forte. Tanto que os internautas fizeram vários elogios para a beleza da rapaz. “Marcelo é tão grande”, disse um seguidor. “O ‘Iveto' é lindinho demais!”, brincou outro. “Como tá enorme! Eu dormi, quando acordei, já estava desse tamanho”, declarou mais um. “Tá ficando um homem lindo”, escreveu outro.

Vale lembrar que Marcelo já está seguindo os passos da mãe na música. Há algum tempo, ele toca na banda de Ivete em momentos importantes, incluindo o Carnaval. Por enquanto, ele não confirmou se vai fazer parte do trio elétrico da mãe em 2024.